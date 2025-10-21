ہندو برادری نے دیوالی مذہبی جوش و خروش سے منائی
لاہور(آئی این پی)پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والی ہندو برادری نے دیوالی کا تہوار اپنے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا ۔اس موقع پر پاکستانی مندروں میں خصوصی تقریبات ہوئیں، جہاں ملکی ترقی و خوشحالی کیلئے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔
ہندو برادری نے مٹی کے چراغ بھی جلا ئے ۔ صدر آصف زرداری نے ہندوبرادری کو دیوالی پر اپنے مبارکبادی پیغام میں کہا کہ دیوالی اندھیرے پر روشنی، بدی پر نیکی کے غلبے کی علامت ہے ، یہ تہوار امن، رواداری، ہمدردی، ہم آہنگی جیسی آفاقی اقدار کی یاد دہانی کراتا ہے۔