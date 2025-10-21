اداکارہ نرگس اورمولانا طارق جمیل کی ملاقات، ویڈیو وائرل
لاہور(آئی این پی)ماضی کی مقبول ڈانسر و سٹیج اداکارہ نرگس اورمولانا طارق جمیل کے درمیان ملاقات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی، جس پر صارفین نے دلچسپ تبصرے بھی کیے ۔وائرل ویڈیو ابتدائی طور پر اداکارہ نرگس نے اپنے انسٹاگرام پر شیئر کی۔
ویڈیو میں دونوں کو ایک کمرے میں کرسیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے ۔ویڈیو میں نرگس نے بتایا کہ ان کی کافی عرصے بعد مولانا طارق جمیل کے ساتھ سعودی عرب میں ملاقات ہوئی اور دونوں اس وقت مکہ ٹاور میں موجود ہیں، وہ مولانا طارق جمیل کی بہت بڑی مداح ہیں، ان کی وجہ سے ہی وہ راہ راست پر آئیں اور ان کی زندگی بدلنے میں مولانا صاحب کا بڑا کردار ہے ۔اداکارہ نے مولانا طارق جمیل سے التجا کی کہ وہ ان کی بہتر زندگی کے لیے دعا کریں،نرگس کی درخواست پر مولانا طارق جمیل نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اداکارہ کی زندگی تبدیل ہوگئی، وہ سیدھی راہ پر آگئیں ۔