اگلے مون سون سے نمٹنے کی منصوبہ بندی شروع :چیئرمین این ڈی ایم اے
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے کہا ہے حالیہ مون سون میں بارشوں اور سیلاب کے باعث زراعت کے شعبہ میں نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
پاکستان ایک آفت سے نکلتا ہے تو دوسری آفت چند ماہ بعد تیار کھڑی ہوتی ہے ۔سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہمارے پاس آفت سے مقابلہ کرنے کا ایک مکمل سیٹ اپ موجود ہے ، این ڈی ایم اے اگلے مون سون سے نمٹنے کی منصوبہ بندی شروع کررہی ہے ، ریسکیو اداروں کی صلاحیت بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ مشقیں بھی جاری ہیں۔