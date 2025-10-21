صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قتل کااشتہاری بذریعہ انٹرپول سعودی عرب سے گرفتار

  • پاکستان
ملزم عبدالرزاق گوجرانوالہ میں خاتون کو قتل کر کے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا ایف آئی اے امیگریشن اسلام آباد نے ملزم پنجاب پولیس حکام کے حوالے کر دیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)ایف آئی اے نے خاتون کے قتل کے مقدمہ کااشتہاری سعودی عرب سے گرفتار کر لیا، ایف آئی اے این سی بی انٹرپول نے خاتون کے قتل میں ملوث اشتہاری ملزم سعودی عرب سے گرفتار کر لیا، ملزم گزشتہ سال خاتون کو قتل کر کے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا، ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم عبدالرزاق کو سعودی عرب سے گرفتار کر کے اسلام آباد ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا، ملزم پنجاب پولیس کو مطلوب تھا،ملزم کے خلاف قتل کی دفعات کے تحت تھانہ سوہدراں گوجرانوالہ میں مقدمہ درج تھا ،جبکہ ایف آئی اے این سی بی انٹرپول نے ملزم کی گرفتاری کے لئے ریڈ نوٹس جاری کر رکھا تھا۔ ملزم کو بعد ازاں ایف آئی اے امیگریشن اسلام آباد نے پنجاب پولیس حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام کے مطابق ملزم کی حوالگی انٹرپول اسلام آباد کی انٹرپول ریاض کے ساتھ قریبی رابطہ کاری کی وجہ سے ممکن ہوئی ۔

