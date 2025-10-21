NCCIAڈپٹی ڈائریکٹرکی بازیابی کیلئے پولیس کو3دن کی مہلت
گاڑی کی نمبر پلیٹ مشکوک ہے تو وہ اسلام آباد میں کیسے چل رہی تھی؟جسٹس اعظم
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )اسلام آباد ہائیکورٹ کے نے نیشنل سائبرکرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمدعثمان کے اغوا کے خلاف درخواست میں وفاقی پولیس کو بازیاب کرانے کیلئے تین دن کی مہلت دیتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ اگر پولیس تین دن میں بازیاب نہ کرا سکی تو سنٹرل ڈائریکٹر این سی سی آئی اے اور آئی جی اسلام آباد خود پیش ہوں، دوران سماعت مغوی کی پٹیشنر اہلیہ روزینہ عثمان کے بھی لاپتہ ہونے کا انکشاف ہوا۔ مغوی کی اہلیہ روزینہ عثمان کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت کے استفسار پر وکیل نے بتایاکہ مجھے نہیں معلوم کہ پٹیشنر کہاں ہیں، خدشہ ہے کہ کہیں انہیں بھی نا اٹھا لیا گیا ہو،پٹیشنر نے مجھے فون کر کے کہا کہ ان پر پٹیشن واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اب پٹیشنر کا فون آف جا رہا ہے ،اسلام آباد پولیس کی جانب سے استدعاکی گئی کہ7دن کی مہلت دی جائے ،درخواستگزار وکیل نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج میں ایسی مشکوک گاڑی میں اغوا کیا گیا جس کی نمبر پلیٹ ہی جعلی ہے ،جسٹس اعظم خان نے کہااگر گاڑی کی نمبر پلیٹ مشکوک ہے تو وہ اسلام آباد میں کیسے چل رہی تھی؟، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے ، آپ کے شہر میں ناکے لگے ہیں اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی موجود ہیں،آپ بازیاب کروائیں ورنہ ہم بھی وہی شروع کر دیں گے جو باقی بینچ کر رہے تھے ،پٹیشنر کو دباؤ ڈالنے کیلئے جو کالز آئیں اس کا سی ڈی آر سے پتہ کرائیں،اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا مقدمہ درج ہو گیا ہے ، استدعا ہے کہ پولیس کو تفتیش کیلئے کچھ وقت دے دیں،عدالت نے پولیس کو مغوی کی بازیابی کیلئے تین دن کی مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کردی۔ مزیدبرآں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہرنے روٹی اور نان کی قیمتوں کے تعین سے متعلق کیس میں فریقین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی پیش رفت رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی ۔