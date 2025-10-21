زائد فیس پر میڈیکل کالجز کی رجسٹریشن منسوخ :قائمہ کمیٹی
14کالجز کو شوکاز، جرمانہ یا رجسٹریشن منسوخی کاررروائی ہو سکتی:صدر پی ایم ڈی سی پارلیمنٹیرینز کے نام بغیر تصدیق ادویات فراہمی پر تحفظات، میکنزم تیار کرنیکی ہدایت
اسلام آباد (نیوز رپورٹر، نیوز ایجنسیاں)قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی قومی صحت نے نجی میڈیکل کالجز کے 18 لاکھ روپے سے زیادہ فیس وصولی پر کارروائی کر کے رجسٹریشن کینسل، پارلیمنٹیرینز کے نام کی تصدیق کیے بغیر ادویات جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا اور میکینزم تیار کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین مہیش کمار ملانی کی زیر صدارت اجلاس میں اراکین نے مناسب تصدیق کے بغیر پارلیمنٹیرینز کے نام سے ادویات کی تقسیم کا معاملہ اٹھایا، کمیٹی نے سفارش کی کہ شفافیت اور ممکنہ غلط استعمال روکنے کیلئے آن لائن ٹریکنگ میکنزم تیار کیا جائے ۔ چیئرمین کمیٹی نے نجی میڈیکل کالجز کے 18 لاکھ سے 24 لاکھ روپے فیس وصولی پر سخت سوالات کیے ۔ صدر پی ایم ڈی سی ڈاکٹر رضوان تاج نے بتایا چودہ کالجز کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ، جرمانہ یا رجسٹریشن منسوخی کی کارروائی ہو سکتی ہے ۔
چیئرمین کمیٹی نے انکشاف کیا بعض کالجز 30 سے 40 لاکھ روپے تک فیس وصول کر رہے ہیں۔وزیر صحت نے کہا ملک بھر کے میڈیکل کالجز کا سروے کرایا جائے گا، اسلام آباد کے تمام کالجز کو نوٹسز بھجوائے جا چکے ۔ اراکین نے اداروں کی تفصیلات بشمول اقدامات شیئر کرنے کی ہدایت دی۔ رجسٹرار پی ایم اینڈ ڈی سی ڈاکٹر ریحان نقوی نے کالجز کے نام پیش کرتے ہوئے بتایا 14 میڈیکل کالجز کو فیس کی حد کی پابندی کرنا ہوگی، ذمہ دار کالجز کے خلاف جرمانے سمیت تادیبی کارروائی کریں گے ۔ وزیرصحت نے کہا نرسنگ کونسل کا آرڈیننس آ گیا، کمیٹی اراکین مطالعہ کرکے تجاویز دیں۔ چیئرمین نے کہا وزارت قانون کی مشاورت سے آرڈیننس کا جائزہ لینے کیلئے الگ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ بیرون ممالک زیرتعلیم طلبا کے معاملے پرچیئرمین کمیٹی نے کہا ہزاروں طلبا کامستقبل داؤ پرلگاہے پی ایم ڈی سی کچھ کرنے کوتیارنہیں۔