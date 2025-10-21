صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زائد فیس پر میڈیکل کالجز کی رجسٹریشن منسوخ :قائمہ کمیٹی

  • پاکستان
زائد فیس پر میڈیکل کالجز کی رجسٹریشن منسوخ :قائمہ کمیٹی

14کالجز کو شوکاز، جرمانہ یا رجسٹریشن منسوخی کاررروائی ہو سکتی:صدر پی ایم ڈی سی پارلیمنٹیرینز کے نام بغیر تصدیق ادویات فراہمی پر تحفظات، میکنزم تیار کرنیکی ہدایت

اسلام آباد (نیوز رپورٹر، نیوز ایجنسیاں)قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی قومی صحت نے نجی میڈیکل کالجز کے 18 لاکھ روپے سے زیادہ فیس وصولی پر کارروائی کر کے رجسٹریشن کینسل، پارلیمنٹیرینز کے نام کی تصدیق کیے بغیر ادویات جاری کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا اور میکینزم تیار کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین مہیش کمار ملانی کی زیر صدارت اجلاس میں اراکین نے مناسب تصدیق کے بغیر پارلیمنٹیرینز کے نام سے ادویات کی تقسیم کا معاملہ اٹھایا، کمیٹی نے سفارش کی کہ شفافیت اور ممکنہ غلط استعمال روکنے کیلئے آن لائن ٹریکنگ میکنزم تیار کیا جائے ۔ چیئرمین کمیٹی نے نجی میڈیکل کالجز کے 18 لاکھ سے 24 لاکھ روپے فیس وصولی پر سخت سوالات کیے ۔ صدر پی ایم ڈی سی ڈاکٹر رضوان تاج نے بتایا چودہ کالجز کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ، جرمانہ یا رجسٹریشن منسوخی کی کارروائی ہو سکتی ہے ۔

چیئرمین کمیٹی نے انکشاف کیا بعض کالجز 30 سے 40 لاکھ روپے تک فیس وصول کر رہے ہیں۔وزیر صحت نے کہا ملک بھر کے میڈیکل کالجز کا سروے کرایا جائے گا، اسلام آباد کے تمام کالجز کو نوٹسز بھجوائے جا چکے ۔ اراکین نے اداروں کی تفصیلات بشمول اقدامات شیئر کرنے کی ہدایت دی۔ رجسٹرار پی ایم اینڈ ڈی سی ڈاکٹر ریحان نقوی نے کالجز کے نام پیش کرتے ہوئے بتایا 14 میڈیکل کالجز کو فیس کی حد کی پابندی کرنا ہوگی، ذمہ دار کالجز کے خلاف جرمانے سمیت تادیبی کارروائی کریں گے ۔ وزیرصحت نے کہا نرسنگ کونسل کا آرڈیننس آ گیا، کمیٹی اراکین مطالعہ کرکے تجاویز دیں۔ چیئرمین نے کہا وزارت قانون کی مشاورت سے آرڈیننس کا جائزہ لینے کیلئے الگ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ بیرون ممالک زیرتعلیم طلبا کے معاملے پرچیئرمین کمیٹی نے کہا ہزاروں طلبا کامستقبل داؤ پرلگاہے پی ایم ڈی سی کچھ کرنے کوتیارنہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکے چوریاں ، لاکھوں کی نقدی ، موبائلز چھین لئے

ٹریفک حادثات :باپ اور2بیٹوں سمیت 5 افراد جاں بحق

شراب فروش گرفتار،2زیر حراست ملزموں کی نشاندہی پر اسلحہ برآمد،مقدمات درج

بھاگٹانوالہ:2موٹر سائیکلیں چوری کر لی گئیں،پولیس خاموش تماشائی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak