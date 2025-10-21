سندھ ہائیکورٹ:26ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواست فوری سماعت کی استدعا مسترد
کراچی(سٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست کی فوری سماعت کی استدعا مسترد کردی۔ سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیئے کہ مقدمے کی تاریخ پہلے سے مقرر ہے، جلد سماعت کی ضرورت نہیں۔
ایڈیشنل اٹارنی جنرل محسن قادر شاہوانی نے مؤقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ میں بھی یہی معاملہ زیرِ سماعت ہے اور ترجیحی بنیادوں پر سنا جارہا ہے ۔ عدالت نے بیان کے بعد فوری سماعت کی درخواست مسترد کردی۔ درخواست الٰہی بخش ایڈووکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی تھی جس میں مؤقف اپنایا گیا کہ 26ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کے مترادف ہے اور انتظامیہ کے اثر کو بڑھاتی ہے ، اس لیے اس کی شقیں کالعدم قرار دی جائیں۔