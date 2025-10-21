صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ ہائیکورٹ:26ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواست فوری سماعت کی استدعا مسترد

  • پاکستان
سندھ ہائیکورٹ:26ویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواست فوری سماعت کی استدعا مسترد

کراچی(سٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست کی فوری سماعت کی استدعا مسترد کردی۔ سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیئے کہ مقدمے کی تاریخ پہلے سے مقرر ہے، جلد سماعت کی ضرورت نہیں۔

ایڈیشنل اٹارنی جنرل محسن قادر شاہوانی نے مؤقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ میں بھی یہی معاملہ زیرِ سماعت ہے اور ترجیحی بنیادوں پر سنا جارہا ہے ۔ عدالت نے بیان کے بعد فوری سماعت کی درخواست مسترد کردی۔ درخواست الٰہی بخش ایڈووکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی تھی جس میں مؤقف اپنایا گیا کہ 26ویں ترمیم عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کے مترادف ہے اور انتظامیہ کے اثر کو بڑھاتی ہے ، اس لیے اس کی شقیں کالعدم قرار دی جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکی ریاست مشی گن کا جزیرہ جہاں کوئی کار نہیں چلتی

چین میں 1800 سال پرانی ڈریگن نما بھٹی دریافت

ٹینس کی گیند پر ننھے بال کیوں موجود ہوتے ہیں

خواتین میں مردوں سے زیادہ طویل زندگی کی وجوہات

چینی شخص نے لاٹری لائیو سٹریمر خاتون پر لٹا دی

ایک منٹ میں 16 کلاسیکل کمپوزرز کی پہچان کا ریکارڈ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم حدِّ فاصل ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
تو ہم بھی رہتے ہیں یوں کہ جیسے نہیں رہے ہیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کیا شاخِ مذاکرات پر ثمرات بھی آئیں گے؟
عرفان صدیقی
میاں عمران احمد
پاک افغان امن‘ تجارت اور آئی ایم ایف
میاں عمران احمد
رشید صافی
پاک افغان امن معاہدہ: کامیابی یا وقتی سیٹلمنٹ؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak