دہشتگردوں کا تعاقب کرنے اور بلوچستان کو اس لعنت سے نجات کیلئے تمام ضروری اقدامات کئے جا رہے ہیں : کسی بھی سرحدی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا : فیلڈ مارشل
بھارتی پراکسیز فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج تشدد کو ہوا دینے کیلئے بلوچستان میں عوام دشمن اور ترقی مخالف ایجنڈے کو فروغ دے رہیں،ذاتی و سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کرنے کی ضرورت صوبے کی بے پناہ معاشی صلاحیت کو عوام کی بہتری کیلئے بروئے کار لائیں،نوجوانوں کو بااختیار بنانا نہایت ضروری :سید عاصم منیر کا قومی ورکشاپ سے خطاب، شرکا کے سوالات کے جوابات دئیے
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز)فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا دہشتگردوں کا تعاقب کرنے اور بلوچستان کو اس لعنت سے نجات کیلئے تمام ضروری اقدامات کئے جا رہے ہیں،ملکی سرحدی سالمیت کی کسی بھی قسم کی براہِ راست یا بالواسطہ خلاف ورزی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا ،بلوچستان پاکستان کا فخر ہے ، جو انتہائی باصلاحیت، محبِ وطن اور باحوصلہ عوام کا صوبہ ہے ، اور یہی عوام اس کی اصل قوت و دولت ہیں،صوبے کی بے پناہ معاشی صلاحیت کو عوام کی بہتری کیلئے بروئے کار لائیں۔انہوں نے ان خیالات کا اظہار جنرل ہیڈ کوارٹر میں17ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء کی ملاقات کے دوران کیا۔
آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شرکا سے گفتگو کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ترقیاتی منصوبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں عوامی فلاح پر مبنی اقدامات کے ذریعے صوبے کے سماجی و اقتصادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے نمایاں پیش رفت کی جا رہی ہے ۔فیلڈ مارشل نے کہا کہ بلوچستان کے وسیع معاشی امکانات کو حقیقت میں بدلنا وہاں کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے ۔فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سول سوسائٹی کے مثبت کردار، بالخصوص نوجوانوں کی شمولیت اور بااختیاری کو سراہتے ہوئے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے نوجوان نسل کا فعال کردار اور انہیں بااختیار بنانا نہایت اہم ہے ، انہیں ذاتی یا سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر صوبے کی طویل المدتی خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے ۔
آرمی چیف نے کہا کہ بھارت کے حمایت یافتہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج جیسے دہشت گرد گروہ بلوچستان میں عوام دشمن اور ترقی مخالف ایجنڈا پھیلا کر تشدد کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف تمام ضروری اقدامات جاری ہیں اور صوبے کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے ، تاہم ملکی سالمیت کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی ، چاہے براہِ راست ہو یا بالواسطہ ، اس کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا تاکہ پاکستانی عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔تقریب کے اختتام پر آرمی چیف نے شرکا کے سوالات کے جوابات دئیے ۔