نیا قانون اور نئی حلقہ بندیاں، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پھر تاخیر کا شکار
لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 منظور ہونے سے پراناقانون ختم، بلدیاتی انتخابات نئے ایکٹ کے تحت ہونگے ، 3سال کے دوران 6 مرتبہ قانون تبدیل،2بار حلقہ بندیاں ہوئیں پنجاب حکومت کو مزید 4 ہفتوں کی مہلت ،حلقہ بندیوں کا کام روک دیا ،ڈیمارکیشن رولز کیلئے دی مہلت میں اضافہ نہیں کیا جائیگا:چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس کا اعلامیہ
اسلام آباد(نمائندہ دنیا ،دنیا نیوز)پنجاب میں نئے قانون اور نئی حلقہ بندیوں کے باعث بلدیاتی انتخابات ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں ،تین سال کے دوران 6 مرتبہ قانون میں تبدیلی،2 مرتبہ حلقہ بندیاں کی گئیں ، ایک بار تو شیڈول بھی جاری ہوا لیکن بلدیاتی انتخابات نہ ہو سکے ،اب چھٹی مرتبہ قانون بدلا گیا،اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دسمبر میں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کرانے کا شیڈول واپس لے لیا۔چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا، جس میں معزز ممبرانِ کمیشن، سیکرٹری اور سینئر افسروں نے شرکت کی، پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر تفصیلی غور کیا گیا، سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے کمیشن کو جامع بریفنگ دی گئی۔
دوران بریفنگ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے بتایا کہ پنجاب اسمبلی نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 منظور کر لیا ، گورنر پنجاب نے بھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کی منظوری دے دی، نئے ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 منسوخ ہوگیا، ایکٹ 2022ء کے تحت جاری حلقہ بندیوں سے متعلق نوٹیفکیشن واپس لینا چاہیے ۔الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو مزید 4 ہفتوں کی مہلت دیتے ہوئے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی حلقہ بندیوں کا کام روک دیا۔بلدیاتی الیکشن کیلئے حلقہ بندیوں کا شیڈول واپس لینے کا فیصلہ پنجاب حکومت کی درخواست پر کیا گیا۔اعلامیہ کے مطابق الیکشن کمیشن نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 کے تحت کرانے کا فیصلہ کر لیا، لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کے تحت دیا گیا حلقہ بندی کا شیڈول واپس لینے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔اعلامیہ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب حکومت کو حلقہ بندی اور ڈیمارکیشن رولزکیلئے 4 ہفتے دے دئیے ، حلقہ بندی اور ڈیمارکیشن رولز کیلئے دی گئی مہلت میں مزید اضافہ نہیں کیا جائے گا، حکام کے مطابق مقررہ مدت میں کام نہ ہوا تو معاملے کی سماعت کرکے مناسب فیصلہ کریں گے ۔
آٹھ اکتوبر کو معاملے پر خصوصی سماعت کے بعد تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن نے لکھا کہ پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی مدت دسمبر 2021 میں مکمل ہو چکی ہے تین سال بعد بھی بلدیاتی انتخابات نہ کروانے کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے ۔پنجاب حکومت نے قانون سازی کے لیے تین ماہ کی مہلت طلب کی مہلت ملنے کے باوجود پنجاب حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا ،حکومت پنجاب نے بار بار قانون سازی کی آڑ میں تاخیری حربے اپنائے جو کہ ائینی ذمہ داری کے منافی ہیں ، آرٹیکل 220 کے مطابق صوبائی حکومتیں الیکشن کمیشن کی معاونت کی پابند ہیں،سیکرٹری بلدیات نے الیکشن کمیشن کے سامنے موقف اپنایا تھا کہ قانون سازی اراکین اسمبلی کا اختیار ہے ، اس حوالے سے کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا تاہم تعجب کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد اچانک صوبائی اسمبلی سے بل کی منظوری لی گئی ، جس سے لوکل گورنمنٹ ایکٹ2022ء براہ راست منسوخ ہوگیا اور نیا قانون لاگو ہوگیا۔ اس وقت تین صوبوں میں بلدیاتی حکومتیں موجود ہیں تاہم ن لیگ کے زیر حکومت پنجاب اور اسلام آباد میں بلدیاتی حکومتیں موجود نہیں،اپوزیشن جماعت تحریک انصاف نے ن لیگ کی عوام میں غیر مقبولیت کو انتخابات میں التواء کی وجہ قرار دیا ہے ۔