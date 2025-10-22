سیلاب سے بجٹ اہداف حاصل نہیں ہوسکیں گے، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ : آئی ایم ایف رپورٹ
پاکستان کو سخت معاشی نقصان کا دھچکا لگا ،کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی بڑھے گا،جی ڈی پی گروتھ 3.6 ،بجٹ خسارہ 2.8 فیصد رہے گا عالمی مانیٹری فنڈ کی ریجنل اکنامک آئوٹ لک رپورٹ میں پاکستان کے معاشی اصلاحات کے تسلسل ، مالی بہتری کا بھی اعتراف کیاگیا
اسلام آباد(نمائندہ دنیا)آئی ایم ایف نے مڈل ایسٹ اینڈ سینٹرل ایشیا ریجنل اکنامک آئوٹ لک رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ سیلاب کے باعث رواں مالی سال2025-26کیلئے مختص بجٹ اہداف حاصل نہیں ہو سکیں گے ۔ جی ڈی پی گروتھ متاثر ہوگی، مہنگائی بڑھنے کا خدشہ ہے ،پاکستان میں بجٹ خسارہ 2.8 اور مہنگائی کی مجموعی شرح 9 فیصد رہنے کا امکان ہے ۔آئی ایم ایف نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کے تسلسل اور مالی بہتری کا بھی اعتراف کیا ہے۔
آئی ایم ایف رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے دوران جی ڈی پی گروتھ 3.6 فیصد رہے گی ، پاکستان کو سیلاب کے باعث سخت معاشی نقصان کا دھچکا لگا ،سیلاب کے باعث کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے کا بھی خدشہ ہے ۔ ریجنل اکنامک آؤٹ کے مطابق پاکستان کو ٹیکس نظام اور انرجی سیکٹر میں ریفارمز لانے کی ضرورت ہے ، رپورٹ میں پیشنگوئی کی گئی ہے کہ مالی سال 2030 تک پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ 4.5 فیصد رہ سکتی ہے ، پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو مثبت کرنے کیلئے اقدامات کر رہا ہے ، ترسیلات زر بڑھنے سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کنٹرول کرنے میں مدد ملی، پاکستان میں اصلاحات اور فنانشل ڈسپلن پر عملدرآمد کیا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق گزشتہ برسوں کی نسبت رواں مالی سال کے دوران مہنگائی کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ پاکستان کو مختلف شعبوں کیلئے دی گئی شارٹ ٹرم سبسڈی کو ختم کرنا ہو گا، آئی ایم ایف رپورٹ میں پیشنگوئی کی گئی ہے کہ رواں مالی سال درمیانے درجے کی آمدن کے ممالک میں پاکستان تیسرے نمبر پر گروتھ حاصل کرے گا ۔مڈل انکم ممالک میں مصر، مراکش کی جی ڈی پی گروتھ پاکستان سے زیادہ ہو گی ۔رپورٹ میں مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ ریجن، افغانستان اور پاکستان میں مجموعی گروتھ 3.7 کا تخمینہ لگایا گیا، مڈل ایسٹ، نارتھ افریقہ ریجن، افغانستان اور پاکستان میں بجٹ خسارہ 2.8 اور مہنگائی کا مجموعی تخمینہ 9 فیصد لگایا گیا ہے ۔