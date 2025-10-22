صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک کے پہلے سیمی کنڈکٹر پروگرام کا اجرا، عبور رکھنے والی قومیں حکمرانی کریں گی : وزیراعظم

آئی ٹی، اے آئی اور سیمی کنڈکٹرز جیسے شعبوں میں نوجوانوں کی تربیت ناگزیر،منصوبے کیلئے ساڑھے 4ارب مختص ایف بی آر ڈیجیٹلائزیشن،کیش لیس اکانومی اور ڈیجیٹل والٹس سمیت متعدد منصوبے شروع کئے :شہباز شریف

اسلام آباد(نامہ نگار،دنیا نیوز،نیوز ایجنسیاں) وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے پہلے نیشنل سیمی کنڈکٹر پروگرام کا اجرا کرتے ہوئے کہا دنیا بھر میں سیمی کنڈکٹر کے حوالے سے بیانیے کی جنگ جاری ہے ، پاکستان کو سیمی کنڈکٹرز کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے وسائل سے نوازا ہے ،سیمی کنڈکٹرز اور مصنوعی ذہانت پر عبور حاصل کرنے والی قومیں ہی دنیا کے مستقبل پر حکمرانی کریں گی،آئی ٹی، اے آئی اور سیمی کنڈکٹرز جیسے شعبوں میں نوجوانوں کی تربیت ناگزیر ہے ۔ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا ہماری ذمہ داری ہے کہ وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور قوم کو اس سے آگاہ کریں۔ سیمی کنڈکٹر پروگرام کا آغاز تاریخی اقدام ہے ، پبلک سیکٹر ڈویلپمنٹ پروگرام سے منصوبے کے لیے ساڑھے 4ارب روپے رکھے گئے ہیں۔انہوں نے کہا کہ حکومت نے ڈیجیٹل پاکستان وژن کے تحت متعدد منصوبے شروع کیے ہیں، ایف بی آر ڈیجیٹلائزیشن، کیش لیس اکانومی، ڈیجیٹل والٹس اہم منصوبوں میں شامل ہیں، رمضان میں 20 ارب روپے مستحقین کو براہ راست ڈیجیٹل والٹس کے ذریعے منتقل کیے ۔ ڈیجیٹل والٹس ملکی تاریخ میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ تھا۔

وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ نے کہا یہ پروگرام ٹیکنالوجی منصوبہ ہی نہیں بلکہ خود انحصاری اور معاشی خود مختاری کی بنیاد ہے ،منصوبے کے پیچھے دن رات کی محنت متعدد ٹیموں اور ماہرین کی کاوشیں شامل ہیں،وزیراعظم کی قیادت میں ڈیجیٹل وژن اور نوجوانوں پر اعتماد نے اس خواب کو حقیقت میں بدلا ہے ،فیلڈ مارشل سیدعاصم منیر اور ایس آئی ایف سی کی ٹیم نے بھی اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ،منصوبے کے تحت 7200 نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی میں تربیت فراہم کی جائے گی ،یہ پانچ سالہ منصوبہ ہے جس کے تحت 9 یونیورسٹیوں کے کلسٹرز قائم کیے جائیں گے اور 6 جدید ترین انٹیگریٹڈ سرکٹ کی لیبارٹریزتیار کی جائیں گی۔دریں اثنا وزیراعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیرِ صحت سید مصطفی کمال نے ملاقات کی اور وزیرِ اعظم کو وزارت کے مختلف منصوبوں کے بارے بریفنگ اور اصلاحات پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا،ملاقات میں وزیرِ اعظم کو جناح میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے حوالے سے پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔علاوہ ازیں وزیراعظم نے جاپان کی نومنتخب وزیراعظم سنائے تاکائچی کو مبارکباد دی اور سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ ہم وزیراعظم سنائے تاکائچی کے ساتھ قریبی اشتراک عمل کے ذریعے دونوں ممالک کے درمیان پائیدار دوستی اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں ۔

