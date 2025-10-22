مریم نواز کا موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ منصوبے کا افتتاح
وزیراعلیٰ نے چابیاں افسروں کے سپرد کر دیں، سٹاف سے گفتگو، عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنانے کی ہدایت پہلی مرتبہ ایف آئی آر اندراج ،ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا کی سہولت میسر ، 7پنک موبائل پولیس سٹیشن بھی تیار
لاہور (اے پی پی،آئی این پی)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ پراجیکٹ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ میں پہلی مرتبہ ایف آئی آر کے اندراج ،ڈرائیونگ لائسنس کے اجرا اور تجدید کروانے کی سہولت بھی میسر ہوگی۔ مریم نواز نے موبائل پولیس سٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کی چابیاں متعلقہ افسروں کے سپرد کیں۔ وزیراعلیٰ مریم نواز نے اس موقع پر سٹاف سے بات چیت کی ، ورکنگ بارے دریافت کیا اور انہیں عوام کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اپنانے کی ہدایت کی۔ موبائل پولیس سٹیشن میں لرنر، ریگولر لائسنس، تجدید، انٹرنیشنل لائسنس اور ویمن لائسنسنگ کی سہولت میسر ہوگی ،ایف آئی آر کی رجسٹریشن بھی کرائی جا سکے گی جبکہ یہ یونٹ گرلز ایجوکیشن مراکز اور ورکنگ ویمن کوبھی سروسز فراہم کرے گا۔
حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ پنجاب بھر میں33 موبائل پولیس سٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ مختلف اضلاع میں سروسز فراہم کریں گے ، وزیراعلیٰ کی ہدایت پر 7پنک موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ بھی تیار کئے گئے ہیں جہاں خواتین کی سہولت کیلئے ویمن پولیس سٹاف فرائض سرانجام دے گا اوراگر کسی وجہ سے خواتین پولیس سٹیشن نہیں جاسکتیں تو یہ پولیس سٹیشن خود ان کے پاس جائے گا۔علاوہ ازیں موبائل پولیس سٹیشن کی آمد ورفت کیلئے باقاعدہ شیڈول جاری کیا جائے گا تاکہ عوام کو موبائل پولیس سٹیشن اور لائسنسنگ یونٹ کی آمدکی پیشگی اطلا ع ہو سکے ۔