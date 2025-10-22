ہمارا تحمل دیکھیں ،مسلسل بیٹھے یہاں جھوٹ سن رہے ہیں : سربراہ آئینی بینچ
191اے کو بائی پاس کیسے کرینگے ؟جسٹس مسرت ، دوسرے ججزکوآئینی بینچ کاحصہ کیسے بنایاجائے ؟جسٹس امین الدین آئینی بینچ بھی آرٹیکل 187کے اختیارات استعمال کرسکتا، یہ بھی تو سپریم کورٹ میں ہی بنا ہے نا:جسٹس مظہر
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ آئینی بینچ میں زیر سماعت چھبیسویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستوں میں فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے دلائل کا سلسلہ جاری ہے ،درخواست گزار وکیل کی جانب سے آئینی بینچز کی تشکیل میں حکومتی کردار کی بات کی گئی تو جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے ہمارا تحمل دیکھیے ، ہم مسلسل بیٹھے یہاں جھوٹ سن رہے ہیں، ہر کوئی آ کر یہ بات کرتا ہے ۔وکیل عدنان خان نے موقف اپنایا کہ ہمیں اس بینچ میں شامل کسی جج پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تاہم آئینی بینچز کی تشکیل میں ہمارا کوئی کردار نہیں،جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی آئینی بینچ نے چھبیسویں آئینی ترمیم کیخلاف درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزاز وکیل شبر رضا رضوی نے دلائل کا آغاز کیا تو جسٹس جمال مندو خیل نے ریمارکس دیئے اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ سپریم کورٹ اور بینچ الگ الگ ہیں، قانون میں تو پھر سپریم کورٹ کا اختیار لیا گیا ہے ، بینچ کا نہیں، یہ تو آپ نے اچھی بات کی، بینچ کے اختیارات میں اضافہ کروا دیا۔ وکیل نے کہا نئے بینچ کو کچھ اختیارات دیئے گئے ہیں لیکن سپریم کورٹ سے اختیارات چھینے نہیں گئے۔
جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیئے آئین میں ترمیم ہوچکی ہے ، اسکے مطابق آئینی بینچ بن چکا ہے ، آپ چاہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کو ہمیں پہلے معطل کرنا پڑے گا؟ 191 اے کو کیسے بائی پاس کریں گے ؟ وکیل شبر رضا رضوی نے جواب دیا 191 اے کو آئین کی دیگر شقوں سے ملا کر پڑھنا ہوگا، آرٹیکل 191 اے سے سپریم کورٹ کا 184 تھری کا اختیار ختم نہیں ہوگیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے آئینی بینچ بھی آرٹیکل 187 کے اختیارات استعمال کرسکتا ہے ، آئینی بینچ بھی تو سپریم کورٹ میں ہی بنا ہے نا۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے یہاں بینچ کے اختیارات کا سوال ہے ہی نہیں، سوال یہ ہے کہ غیر آئینی بینچ ججز کو آئینی بینچ کا حصہ کیسے بنایا جائے ؟ وکیل شبر رضوی نے موقف اپنایا آپ کے پاس دو عہدے ہیں، آپ سپریم کورٹ بھی ہیں اور آئینی بینچ بھی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیئے ریگولر بینچ اور آئینی بینچ دونوں ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آئینی بینچ سپریم کورٹ سے اوپر ہے یا نیچے ۔ جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان ججز کو اختیار دیں جن کے پاس قانون کے مطابق اختیار نہیں؟ وکیل شبر رضوی نے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ یہاں پر کہا گیا کہ 26ویں ترمیم آئین کا حصہ بن چکی ہے ، اب ہم کچھ نہیں کرسکتے۔
جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیئے یہ تو کسی نے نہیں کہا کہ ہم کچھ نہیں کرسکتے ۔ وکیل شبر رضا رضوی کے دلائل مکمل ہونے پردرخواست گزار انس احمد کے وکیل ڈاکٹر عدنان خان روسٹرم پر آئے اور فل کورٹ کی تشکیل کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے کہا یہ بارہا دوہرایا جا چکا ہے کہ فل کورٹ بینچز سے الگ ہے ، میرے نزدیک فل کورٹ کا مطلب تمام ججز ہیں، جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے کہا اس صورت میں آپ چیف جسٹس سے فل کورٹ کی تشکیل کیلئے کیوں رجوع نہیں کرتے ؟ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا کہ اگر ہم اس بینچ میں کسی بھی دوسرے جج کو لا کر بٹھا دیں، آپ اس پر اعتراض نہیں کروگے کہ یہ جج آئینی بینچ کا حصہ نہیں؟ ہم کس طرح 191 اے کو بائی پاس کرتے ہوئے سب کو بٹھا لیں؟ وکیل عدنان خان نے دلائل جاری رکھتے ہوئے کہا آئینی بینچ بنانے میں میرے حریف کا غالبانہ کردار ہے ۔ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیئے چلیں آج اس پر بھی بات کرلیتے ہیں، بار بار یہ معاملہ آتا ہے ، زرا بتائیے کہ جوڈیشل کمیشن کے کتنے اورکون کون ممبران ہیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا ہمارا تحمل دیکھیے ، ہم مسلسل بیٹھے یہاں جھوٹ سن رہے ہیں، بتائیے بینچز کی تشکیل میں ان کا کیا غالبانہ کردار ہے ؟ وکیل عدنان خان کے دلائل مکمل ہونے پر عدالت نے سماعت آج تک ملتوی کردی۔ آج درخواستگزار جواد ایس خواجہ کے وکیل خواجہ حسین احمد دلائل کا آغاز کریں گے ۔