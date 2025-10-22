صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی حکومت مساجد اور مدارس کے امور میں دخل اندازی نہیں کریگی : وزیرداخلہ کی علما کو یقین دہانی

  • پاکستان
فوکل پرسن فریقین میں رابطے کیلئے ہر وقت موجود ہوگا، علما کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کئے جائیں گے محسن نقوی کی مفتی منیب کی رہائشگاہ آمد ، اسلام آبادمیں بیٹھک پراتفاق ، مل کر بھنور سے نکلنا ہوگا ، پریس کانفرنس

 اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ اس وقت ملک جس موڑ پر ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس بھنور سے نکلیں، اکٹھے رہنے ہی میں ہم سب کی کامیابی ہے ، حکومت مدارس و مساجد کے امور میں کوئی دخل اندازی نہیں کریگی، ایک فوکل پرسن فریقین کے درمیان رابطے کے لئے ہر وقت موجود ہوگا، علما ئے کرام کے تمام جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کئے جائیں گے ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ممتاز عالم دین، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الر حمن سے ملاقات ہوئی جس میں اتفاق کیا گیا ہے کہ علما کے تمام جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے ،محسن نقوی کی مفتی منیب الر حمن کی رہائش گاہ آمد ہوئی، ملاقات میں دیگر علما اہلسنت کے علاوہ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ بھی ہمراہ تھے ،ملاقات میں ماضی قریب میں رونما ہونے والے واقعات پر تفصیلی بات چیت کی گئی، علمائے کرام نے مختلف مسائل کے بارے اپنا مؤقف پیش کیا۔

وزیرداخلہ نے علمائے کرام کے موقف کو سنا اور تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی، ملاقات میں بہت جلد اسلام آباد میں تفصیلی نشست کے اہتمام پر اتفاق کیا گیا ،علمائے کرام میں علامہ سید مظفر شاہ، مفتی عابد مبارک، علامہ لیاقت حسین اظہری، علامہ ریحان اظہر نعمانی، مفتی رفیع الر حمن نورانی، علامہ اشرف گورمانی اور علامہ احمد ربانی شامل تھے ،علاوہ ازیں کراچی میں وزیر داخلہ محسن نقوی، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کہ پاکستان کو دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا ہے ،وفاقی وزیر داخلہ فتنہ الخوارج کے خلاف ملک بھر میں آپریشن کی سربراہی کررہے ہیں، انہوں نے کہا کہ محسن نقوی ملک میں امن و امان کیلئے دن رات کوشاں ہیں اور بہترین کام کررہے ہیں، وفاقی وزیرداخلہ نے کہاکہ ملکی بہتری میں ایم کیوایم پاکستان کا کردار اہم ہے ، اس وقت ملک جس موڑ پر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر اس بھنور سے نکلیں ،انہوں نے کہا کہ ہم سب کا ایک ہی مشن ہے کہ جس طریقے سے ملک آگے بڑھ رہا ہے اسے اسی طرح مزید آگے لے کر جائیں ،خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ کراچی ملک کا اہم ترین شہر ہے ، محسن نقوی کا کراچی آمد پر خیرمقدم کرتے ہیں ۔

