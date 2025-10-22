پاک افغان تجارتی گزر گاہیں 11 روز سے بند، ٹرانزٹ ٹریڈ بھی رک گئی
دفتر خارجہ ذرائع کی تصدیق ، دونوں ممالک کے درمیان 2 ارب ڈالرز سے زائد کی تجارت ہے :اعلیٰ وزارتی حکام پچاس فیصد سے زائد افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان سے ہوتی ،60 کی دہائی کے بعد کسی بھی کشیدگی میں یہ بند نہیں تھی
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی) پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کے بعد تمام تر سرحدی گزر گاہیں11 روز سے تجارت کے لیے بند پڑی ہیں ،موجود صورتحال میں جہاں آنے جانے والے افراد کے لئے مسائل ہیں وہیں پر دوطرفہ تجارت بھی بند ہے ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تقریباً دو ارب ڈالرز سے زائد تجارت ہوتی ہے ۔ یہ تجارت تقریباً چار بڑی سرحدی گزرگاہوں سے ہوتی ہے جس میں طورخم بارڈر، چمن بارڈر، غلام خان اور خرلاچی بارڈر شامل ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوطرفہ تجارت پر وزارت تجارت کے اعلیٰ عہد یدار نے روزنامہ دنیا کو بتایا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دو ارب ڈالرز سے زائد کی تجارت ہورہی ہے ۔ پاکستان افغان سے سالانہ 76 کروڑ ڈالر سے زائد کی امپورٹس کرتا ہے جبکہ افغانستان کو 1 ارب 54 کروڑ ڈالرز تک اشیاء برآمد کی جاتی ہیں ،یہ تجارت زیادہ تر ان چار بارڈرز طورخم ، چمن ، غلام خان اور خرلاچی سے ہوتی ہے ، تاہم اب کشیدگی کے باعث تمام بارڈر زبند ہیں۔
دفتر خارجہ ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی کہ افغانستان کے ساتھ تمام بارڈر ز بند ہیں اور اب تک کوئی بھی گزرگاہ کھلی نہیں ۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 60 کی دہائی کے بعد کسی بھی کشیدگی میں ٹرانزٹ ٹریڈ کے لئے بارڈر بند نہیں ہوئے تھے لیکن اس مرتبہ ٹرانزٹ ٹریڈ بھی بند ہوچکی ہے ۔ افغانستان کی تقریباً 50 فیصد سے زائد ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے کیونکہ دوسری طرف ان کو ایران کی بندر گاہ لگتی ہے ،ایران پر پابندیوں کے باعث اس کا زیادہ انحصار پاکستان پر ہوتا ہے ، تاہم اب تک تمام باررڈز بند ہیں،طور خم بارڈر 11روز جبکہ بلوچستان میں چمن اور پختونخوا میں غلام خان اور انگور اڈہ بارڈر پاک افغان کشیدگی کے باعث 10 روز سے تجارت کے لئے بند ہیں۔