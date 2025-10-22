خیرپور:سنگدل خاتون نے شوہر اور 4بچوں کوقتل کرکے خودکشی کرلی
خیرپور(نمائندہ دنیا)تھانہ اے سیکشن کی حدود پرانی قومی شاہراہ پر ایس ایس پی آفس کے قریب کھجور منڈی خیرپور کے صدر چودھری بشیر آرائیں کے بیٹے ، بہو اور ان کے چار بچوں کی لاشیں ملی ہیں۔
تفصیلات کے مطابق کھجور منڈی کے صدر اور چیمبر آف کامرس کے چیئرمین چودھری بشیر آرائیں کے بیٹے نوید آرائیں، اس کی اہلیہ اور چار بچوں کی لاشیں ملیں، مرنے والوں کی شناخت نوید آرائیں اور ان کی اہلیہ اقصیٰ ادریس کے نام سے ہوئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق نوید کی بیوی اقصیٰ نے اپنے شوہر اور چار بچوں کو قتل کر کے خود کو گولی مار لی۔ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بیوی اور بچوں کو قتل کرنے والی اقصیٰ نے شوہر اور بچوں کو قتل کرنے کے بعد گھر والوں کو اطلاع دی، جس کے بعد اس نے خود کوبھی گولی مار لی۔