نتھوکی :واجبات وصولی کیلئے جانیوالی لیسکو ٹیم پرحملہ ، تشدد
اتاری گئی تاریں چھین لیں ،کلہاڑیوں سے گاڑیوں کے ٹائر پھاڑ دیئے گئے پولیس ، رینجرز نے لیسکو ٹیم کو چھڑایا ، دیگر 2مقامات سے 5بجلی چور گرفتار
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )لیسکو کے نتھوکی گاؤں میں بجلی چوری اور واجبات کی عدم ادائیگی کے خلاف کارروائی کے دوران افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ایس ڈی او باٹاپور سب ڈویژن نے ڈسکو سپورٹ یونٹ کے ہمراہ نتھوکی گاؤں میں کارروائی کی۔ یہ گاؤں لیسکو کا تقریباً 8 کروڑ 50 لاکھ روپے کا رننگ اور ڈیڈ ڈیفالٹر ہے ، جبکہ علاقے میں نصب سکیننگ میٹرز پر 60 فیصد سے زائد نقصان رپورٹ کیا گیا ہے ۔ متعدد مرتبہ کھلی کچہریوں اور آگاہی مہمات کے باوجود علاقہ مکین نہ تو اپنے واجبات ادا کر رہے ہیں اور نہ ہی بجلی چوری سے باز آ رہے ہیں۔ اتھارٹی کے احکامات کے تحت نتھوکی گاؤں کی ایک ایچ ٹی سپین اتار دی گئی۔ کارروائی کے دوران گاؤں کے متعدد افراد ڈنڈے اور سوٹے لے کر موقع پر پہنچے ، لیسکو ٹیم پر حملہ کر دیا، مار پیٹ کی، اتاری گئی تاریں چھین لیں اور سرکاری گاڑیوں کے ٹائر کلہاڑیوں سے پھاڑ دیے۔
اسی رات تقریباً سوا ایک بجے صحافی کالونی کا 11 کے وی فیڈر ڈیڈ شارٹ ہو گیا۔ جب صحافی کالونی سب ڈویژن کے سٹاف نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ نتھوکی گاؤں کے مرکزی بازار میں فیڈر پر سنگل ڈال کر جان بوجھ کر ڈیڈ شارٹ کیا گیا تھا۔ موقع پر پہنچنے والی لیسکو ٹیم پر علاقہ مکینوں نے دوبارہ حملہ کیا اور عملے کو یرغمال بنانے کی کوشش کی۔ مشتعل افراد نے دھمکی دی کہ جب تک نتھوکی گاؤں کی بجلی بحال نہیں کی جاتی، کوئی بھی یہاں سے نہیں جا سکتا، پولیس اور رینجرز کی نفری موقع پر پہنچنے کے بعد لیسکو ٹیم کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ واقعہ کے بعد ملوث افراد کے خلاف دہشت گردی، کارِ سرکار میں مداخلت اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ دریں اثنا نیاز بیگ سب ڈویژن میں نیاز بیگ اور رسول پورہ کے علاقوں میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کامیاب آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران 20 ڈائریکٹ سپلائیز پکڑی گئیں جبکہ پانچ افراد کو موقع پر ہی پولیس نے گرفتار کر لیا ۔اس کے علاوہ دو بوگس اور ایک ٹیمپرڈ میٹر بھی پکڑے گئے ۔