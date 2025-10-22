صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور:مذہبی جماعت کے 15 کارکن شناخت پریڈ کیلئے جیل منتقل

  • پاکستان
لاہور:مذہبی جماعت کے 15 کارکن شناخت پریڈ کیلئے جیل منتقل

گوجرانوالہ میں بھی 29 کارکن جیل بھیج دیئے گئے ، 9 کا جسمانی ریمانڈ منظور

لاہور،گوجرانوالہ (عدالتی رپورٹر،سٹاف رپورٹر ) انسداد دہشت گردی عدالت لاہورکے ڈیوٹی جج عرفان حیدر نے کار سرکار میں مداخلت ،جلا ؤگھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں گرفتار مذہبی جماعت کے 15 کارکنوں کو شناخت پریڈ پر جیل بھیج دیا ،عدالت نے 27 اکتوبر تک ملزمان کی شناخت پریڈ مکمل کرنے کی ہدایت کردی، ملزموں کے خلاف تھانہ شاہدرہ ،مانگا منڈی سمیت دیگر پولیس سٹیشنز نے مقدمات درج کررکھے ہیں۔ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرانوالہ عتیق الرحمن نے بھی اقدام قتل، ہنگامہ آرائی سمیت دیگر سنگین مقدمات میں گرفتار مذہبی جماعت کے 29 کارکنوں کو شناخت پریڈ کیلئے 4 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ، تھانہ صدر گوجرانوالہ پولیس نے گرفتار نصیر احمد، احمد رضا ،علی رضا سمیت 18 ملزموں ، تھانہ نوشہرہ پولیس نے 11 ملزموں کو عدالت پیش کیا تھا۔ علاوہ ازیں عدالت نے دو مقدمات میں گرفتار 9 ملزموں کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر سٹی نارووال پولیس کے بھی حوالے کر دیا ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

مشرق وسطیٰ اور اسکے اردگرد اتحادی حماس کو سیدھا کرنے کیلئے تیار ہیں:ٹرمپ

دنیا بھر میں مذہبی آزادی خطرے میں، سنگین خلاف ورزیاں جاری

سانائے تاکائچی جاپان کی پہلی خاتون وزیراعظم بن گئیں

سعودی عرب:اعضا عطیہ کرنیوالے 200 شہریوں کیلئے شاہی اعزازات کا اعلان

ٹرمپ کا آسٹریلیا کو نیوکلیئر حملہ آور آبدوزیں فراہم کرنیکا اعلان

محمد بن سلمان 17 نومبر کو واشنگٹن پہنچیں گے ،ٹرمپ سے ملاقات طے

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak