لاہور:مذہبی جماعت کے 15 کارکن شناخت پریڈ کیلئے جیل منتقل
گوجرانوالہ میں بھی 29 کارکن جیل بھیج دیئے گئے ، 9 کا جسمانی ریمانڈ منظور
لاہور،گوجرانوالہ (عدالتی رپورٹر،سٹاف رپورٹر ) انسداد دہشت گردی عدالت لاہورکے ڈیوٹی جج عرفان حیدر نے کار سرکار میں مداخلت ،جلا ؤگھیراؤ سمیت دیگر مقدمات میں گرفتار مذہبی جماعت کے 15 کارکنوں کو شناخت پریڈ پر جیل بھیج دیا ،عدالت نے 27 اکتوبر تک ملزمان کی شناخت پریڈ مکمل کرنے کی ہدایت کردی، ملزموں کے خلاف تھانہ شاہدرہ ،مانگا منڈی سمیت دیگر پولیس سٹیشنز نے مقدمات درج کررکھے ہیں۔ادھر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج گوجرانوالہ عتیق الرحمن نے بھی اقدام قتل، ہنگامہ آرائی سمیت دیگر سنگین مقدمات میں گرفتار مذہبی جماعت کے 29 کارکنوں کو شناخت پریڈ کیلئے 4 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا ، تھانہ صدر گوجرانوالہ پولیس نے گرفتار نصیر احمد، احمد رضا ،علی رضا سمیت 18 ملزموں ، تھانہ نوشہرہ پولیس نے 11 ملزموں کو عدالت پیش کیا تھا۔ علاوہ ازیں عدالت نے دو مقدمات میں گرفتار 9 ملزموں کو تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر سٹی نارووال پولیس کے بھی حوالے کر دیا ۔