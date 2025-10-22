صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہنے کا امکان

  • پاکستان
اسلام آباد (اے پی پی)ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں رات اور صبح کے اوقات میں سرد رہنے ،گلگت بلتستان اور کشمیرمیں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش کا امکان ہے۔

محکمہ موسمیات کے مطابق مسلسل خشک موسم اور فضا ئی آلودگی کے باعث مشر قی پنجاب کے ا ضلاع سمو گ کے زیر اثر رہیں گے ،شہریوں کو ا حتیا طی تدا بیر ا ختیار کرنے کی ہدا یت کی جا تی ہے۔ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سردرہا۔

