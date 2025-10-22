بارٹر ٹریڈ میکانزم نافذ، انفرادی سطح پر بھی تجارت کی اجازت
اہم ترامیم کے مطابق افغانستان، ایران ، روس کیساتھ بارٹر ٹریڈ کی اجازت ہو گی کنسورشیم کے تحت ایک سے زائد کمپنیاں مشترکہ معاہدہ کر سکیں گی،نوٹیفکیشن جاری
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)حکومتِ پاکستان نے بڑا اقتصادی فیصلہ کرتے ہوئے بزنس ٹو بزنس بارٹر ٹریڈ میکانزم 2023 نافذ کر دیا۔انفرادی سطح پر بھی تجارت کی اجازت مل گئی ، افغانستان، ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کی اجازت ہو گی، نوٹیفکیشن کے مطابق نئی پالیسی کے تحت بغیر کرنسی کے مال کے بدلے مال کی تجارت ممکن ہے ۔ وفاقی حکومت نے بارٹر ٹریڈ میکانزم میں اہم ترامیم بھی جاری کر دیں، بارٹر ٹریڈ اب صرف افغانستان، ایران اور روس تک محدود کر دی گئی۔
نوٹیفکیشن کے مطابق دو ممالک کے درمیان سامان کے تبادلے کو باضابطہ قانونی شکل دے دی گئی، کنسورشیم کے تحت اب ایک سے زائد پاکستانی کمپنیاں مشترکہ معاہدہ کر سکیں گی۔ انفرادی طو ر پربھی بارٹر ٹریڈ کی اجازت دے دی گئی، ایس آر او کے مطابق وزرات خارجہ کے مطابق اقوامِ متحدہ کی پابندی یافتہ کمپنیوں سے تجارت نہیں ہو گی، پاکستانی کمپنیاں غیر پابندی یافتہ غیر ملکی پارٹنرز کی تحریری ضمانت دیں گی۔ کسٹمز حکام کو بارٹر ٹریڈ کی مکمل نگرانی کا اختیار مل گیا، ایف بی آر سہ ماہی بنیاد پر وزارتِ تجارت کو رپورٹ پیش کرے گا، تجارتی توازن برقرار نہ رکھنے پر اجازت نامہ منسوخ کیا جا سکے گا۔ کنسورشیم میں شامل تمام کمپنیاں کسی خلاف ورزی کی مشترکہ ذمہ دار ہوں گی۔