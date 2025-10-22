تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے اتحاد کی رجسٹریشن کی درخواست واپس
اسلام آباد (این این آئی)تین غیر معروف اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کمیشن میں تحریکِ تحفظِ آئینِ پاکستان (ٹی ٹی اے پی) کے نام سے ایک اتحاد کے طور پر رجسٹریشن کی دائر درخواست واپس لے لی ہے اور ساتھ ہی اس درخواست سے خود کو الگ بھی کر لیا ہے۔
بلوچستان کے رکن شاہ محمد جتوئی کی سربراہی میں ای سی پی کے 3 رکنی بینچ نے معاملے کی سماعت کی۔ پاکستان فلاحی تحریک کے چیئرمین فضل امان خان نے بتایا کہ ان کی جماعتوں نے اتحاد کی رجسٹریشن کیلئے کوئی درخواست نہیں دی۔ الیکشن کمیشن نے تینوں جماعتوں کو درخواست واپس لینے کی ہدایت کی اور خبردار کیا کہ بصورتِ دیگر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی،مصطفیٰ نواز کھوکھر کی ریکارڈ کی فراہمی کیلئے درخواست پرای سی پی نے تینوں درخواست گزاروں سے تفصیلی بیانات طلب کرلیے ، بعد ازاں درخواست گزاروں نے اپنے ہاتھ سے لکھی گئی درخواستیں جمع کروائیں جن میں انہوں نے اپنی ابتدائی درخواست واپس لے لی۔