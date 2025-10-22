کچے کے ڈاکو آج سندھ حکومت کے سامنے سرینڈر کرینگے
پہلے مرحلے میں 50 ڈاکو ہتھیار ڈالیں گے ،فصلیں اور دیگر املاک ضائع نہیں کی جائینگی
کراچی (محمد اشھد)سندھ میں جرائم میں ملوث ڈاکو آج سندھ حکومت کے سامنے سرینڈر کریں گے ۔ پہلے مرحلے میں لاڑکانو ڈویژن کے 50مبینہ ڈاکو ہتھیار ڈالیں گے ۔ شناختی کارڈ نہ ہوا تو بنوانے میں مدد کی جائے گی۔ڈاکوؤں کے پاس موجود زمین فصلوں اور دیگر املاک کو ضائع نہیں کیاجائے گا۔ سرینڈر کرنے والے ڈاکوؤں کا میڈیکل ہوگا،بائیو میٹرک ریکارڈ رکھاجائے گا۔اسلحہ گولہ بارود لیاجائے گا،ڈاکو کانام، موجودہ و مستقل پتہ، پیشہ، تعلیمی قابلیت کی تفصیل دی جائے گی ۔ڈاکوؤں کے اہلخانہ کو ہاری کارڈ،بی آئی ایس پی کے ذریعے امداد ملے گی،غیر قانونی تحویل میں نہیں لیاجائے گا۔