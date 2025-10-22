FGEHAفراڈکیس:ملزمہ عدالت سے فرار،پٹواری گرفتار
ذاکرحسین پربطورپٹواری جی14/3 کے ضمنی ایوارڈمیں جعلسازی کے الزامات ہیں
اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے )سپیشل جج سینٹرل ہمایوں دلاور نے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں مبینہ فراڈ کیس میں ملوث خاتون اور مرد ملزم کی ضمانت خارج کر دی،ضمانت خارج ہونے پر ملزم پٹواری ذاکر حسین کو عدالت سے ہی گرفتار کر لیا جبکہ خاتون ملزمہ عظمیٰ بتول عدالت سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ ایف آئی اے حکام کے مطابق ذاکر حسین ایف جی ایمپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی میں بطور پٹواری تعینات تھا اور اس پر جی-14/3 کے سپلیمنٹری ایوارڈ میں جعلسازی کے الزامات ہیں ۔