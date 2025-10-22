صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزارت انسانی حقوق نے بچوں کے تحفظ کیلئے ’آواز ایپ‘ کا آغاز کردیا

  • پاکستان
اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)پاکستان میں بچوں کے تحفظ کے نظام کو مزید مستحکم کرنے کیلئے وزارت انسانی حقوق نے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے آواز ایپ کا آغاز کردیا۔

 اس جدید موبائل ایپلیکیشن کی مدد سے شہریوں کو لاپتہ یا اغوا شدہ بچوں کے کیسز کے ساتھ ساتھ دیگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی فوری رپورٹنگ کی سہولت فراہم کی جاتی ہے ۔رپورٹ موصول ہونے کے بعد ایپ کا نظام خودکار طور پر متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو الرٹ کرتا ہے اور فوری کارروائی کے لئے محکموں اور کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ رابطہ قائم کرتا ہے ۔ وزارت کے حکام کے مطابق، "آواز ایپ" کا مقصد ایک محفوظ اور ذمہ دار پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جو شہریوں اور حکام کے درمیان فاصلے کو کم کرتا ہے اور حساس کیسز میں شفافیت اور جوابدہی کو فروغ دیتا ہے ۔

