  • پاکستان
سپریم کورٹ بار،ایگزیکٹوکمیٹی کی 9نشستیں بھی عاصمہ گروپ کے نام

حامدخان گروپ صرف نائب صدر سندھ کی نشست جیت سکا، آفیشل نتائج جاری

اسلام آباد(دنیا نیوز)بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ سے ممبر ایگزیکٹو کمیٹی کی 9نشستوں پر عاصمہ جہانگیر گروپ کے امیدوار منتخب ہوگئے ۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے آفیشل نتائج جاری کر دیئے گئے جس میں عاصمہ جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا۔ حتمی نتیجے کے مطابق ایڈووکیٹ ہارون الرشید 1898ووٹ لے کر صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور ملک زاہد اسلم اعوان 1915ووٹ کے ساتھ سیکرٹری بار منتخب ہوگئے ہیں۔بلوچستان،  خیبر پختونخوا اور پنجاب سے تینوں نائب صدور بار ایسوسی ایشن عاصمہ جہانگیر گروپ کے منتخب ہوئے جبکہ حامد خان گروپ کے نائب صدر سندھ کی نشست پر ملک خوشحال خان اعوان منتخب ہوئے ہیں۔ فنانس سیکرٹری کی نشست پر عاصمہ جہانگیر گروپ کی سائرہ خالد راجپوت 2049 ووٹ لے کر منتخب ہوئیں جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری کی نشست پر عاصمہ جہانگیر گروپ کے سردار طارق حسین 1835 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ۔ 

