پاکستان کے معدنی ذخائراعلیٰ معیارکے ،رقبہ برطانیہ سے دوگنا
ذخائر2لاکھ30ہزارمربع میل پرپھیلے ،ملکی خودکفالت اور طویل المدتی ترقی ممکن
ا سلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کے معدنی ذخائر کی عالمی اہمیت کا اعتراف کیا جا رہا ہے ۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی تازہ رپورٹ میں پاکستان کے قدرتی وسائل کو عالمی معیار کے مطابق قرار دیا ہے ۔رپورٹ کے مطابق پاکستان کے معدنی ذخائر دو لاکھ تیس ہزار مربع میل پر پھیلے ہوئے ہیں جن کا رقبہ برطانیہ سے دوگنا ہے ۔ یہ ذخائر اعلیٰ معیار کے حامل ہیں اور ان سے ملک کو معاشی، تکنیکی اور سماجی ترقی کے وسیع مواقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں معدنی وسائل کے مؤثر استعمال کے لیے قومی معدنی پالیسی 2025ء تشکیل دی گئی ۔ اس پالیسی کے تحت بلوچستان سمیت دیگر صوبوں میں ترقیاتی منصوبوں، روزگار کے مواقع اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری پر تو جہ دی جا رہی ہے ۔بلوچستان کے نوجوانوں کو ریکوڈک منصوبے کے تحت بیرون ملک تربیت کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ معدنی ذخائر کے پائیدار استعمال سے ملک میں خودکفالت اور طویل المدتی ترقی ممکن ہو گی۔امریکی جریدے کے مطابق پاکستان میں بین الاقوامی تعاون اور ٹیکنالوجی کے اشتراک سے معدنیات کے شعبے میں مزید پیش رفت کی توقع ہے ، جس سے ملک کی عالمی سطح پر ساکھ مزید مضبوط ہو گی۔