صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناقص گاڑیوں پر وزیراعلیٰ پختونخواکوغلط بریفنگ ،انکوائری شروع

  • پاکستان
ناقص گاڑیوں پر وزیراعلیٰ پختونخواکوغلط بریفنگ ،انکوائری شروع

بلٹ پروف گاڑیاں ابھی تک صوبے کو ملی ہی نہیں تو ناقص کیسے ہو گئیں ؟وفاقی حکومت

پشاور (شہزادہ فہد)وفاقی حکومت کی جانب سے خیبرپختونخوا پولیس کو تین بلٹ پروف گاڑیاں دینے اور وزیرِ اعلیٰ خیبرپختونخوا کی جانب سے ان گاڑیوں کو ناکارہ قرار دے کر واپس کرنے کا معاملہ پیچیدہ صورت اختیار کر گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق یہ گاڑیاں خیبرپختونخوا پہنچی ہی نہیں تھیں، اس لیے سوال اٹھا کہ وزیرِ اعلیٰ نے کس بنیاد پر انہیں ناقص قرار دیا۔ اس معاملے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔وفاقی حکومت نے خیبرپختونخوا پولیس کو بلٹ پروف گاڑیوں کے ساتھ تھرمل ہتھیار، بلٹ پروف جیکٹس اور دیگر سازوسامان بھی فراہم کرنا تھا تاہم یہ عمل تاحال تاخیر کا شکار ہے ۔

ذرائع کے مطابق گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ مقامی سطح پر نہیں بلکہ کمپنی کے ذریعے کی گئی تھی۔یہ تینوں گاڑیاں ماضی میں ایک بین الاقوامی ادارے کے زیرِ استعمال رہ چکی ہیں جبکہ ان کے ماڈلز تقریباً پندرہ سال پرانے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ گاڑیاں پرانی ہیں مگر ان کی بلٹ پروف افادیت برقرار ہے ۔وزیرِ اعلیٰ خیبرپختونخوا نے ان گاڑیوں کو خستہ حال قرار دے کر وفاق کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور الزام عائد کیا کہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر موجود پولیس اور سی ٹی ڈی کو ناکارہ گاڑیاں دینا سکیورٹی اہلکاروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے ۔ذرائع کے مطابق وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے خیبرپختونخوا پولیس کے لیے تین اور ایف سی کے لیے دو بلٹ پروف گاڑیاں منظور کی تھیں، تاہم یہ گاڑیاں اور دیگر سازوسامان اب بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیزی برقرار، انڈیکس1103پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالرکی قدر میں کمی ،تولہ سونا 4لاکھ 44ہزار 900روپے پر مستحکم

پی ٹی سی ایل گروپ اور سیکوئنس کے درمیان شراکت داری قائم

برابری پر بینکاری پالیسی، خواتین کی مالی شمولیت میں اضافہ

او آئی سی سی ممبر ان نے 2.7ٹریلین روپے ٹیکس ادا کیے

لسٹڈ کمپنیوں کیلئے مالیاتی اکاؤنٹس پر کارپوریٹ بریفنگ لازم

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak