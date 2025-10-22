ناقص گاڑیوں پر وزیراعلیٰ پختونخواکوغلط بریفنگ ،انکوائری شروع
بلٹ پروف گاڑیاں ابھی تک صوبے کو ملی ہی نہیں تو ناقص کیسے ہو گئیں ؟وفاقی حکومت
پشاور (شہزادہ فہد)وفاقی حکومت کی جانب سے خیبرپختونخوا پولیس کو تین بلٹ پروف گاڑیاں دینے اور وزیرِ اعلیٰ خیبرپختونخوا کی جانب سے ان گاڑیوں کو ناکارہ قرار دے کر واپس کرنے کا معاملہ پیچیدہ صورت اختیار کر گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق یہ گاڑیاں خیبرپختونخوا پہنچی ہی نہیں تھیں، اس لیے سوال اٹھا کہ وزیرِ اعلیٰ نے کس بنیاد پر انہیں ناقص قرار دیا۔ اس معاملے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔وفاقی حکومت نے خیبرپختونخوا پولیس کو بلٹ پروف گاڑیوں کے ساتھ تھرمل ہتھیار، بلٹ پروف جیکٹس اور دیگر سازوسامان بھی فراہم کرنا تھا تاہم یہ عمل تاحال تاخیر کا شکار ہے ۔
ذرائع کے مطابق گاڑیوں کی بلٹ پروفنگ مقامی سطح پر نہیں بلکہ کمپنی کے ذریعے کی گئی تھی۔یہ تینوں گاڑیاں ماضی میں ایک بین الاقوامی ادارے کے زیرِ استعمال رہ چکی ہیں جبکہ ان کے ماڈلز تقریباً پندرہ سال پرانے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگرچہ گاڑیاں پرانی ہیں مگر ان کی بلٹ پروف افادیت برقرار ہے ۔وزیرِ اعلیٰ خیبرپختونخوا نے ان گاڑیوں کو خستہ حال قرار دے کر وفاق کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا اور الزام عائد کیا کہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن پر موجود پولیس اور سی ٹی ڈی کو ناکارہ گاڑیاں دینا سکیورٹی اہلکاروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے ۔ذرائع کے مطابق وفاقی وزیرِ داخلہ محسن نقوی نے خیبرپختونخوا پولیس کے لیے تین اور ایف سی کے لیے دو بلٹ پروف گاڑیاں منظور کی تھیں، تاہم یہ گاڑیاں اور دیگر سازوسامان اب بھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔