ایل ڈی آئی واجبات تنازع ، دو کمپنیاں ادائیگی پر رضامند ، 3کا انکار

  • پاکستان
80 ارب کے واجبات ، کوئی کمپنی 57ارب جرمانے کی رقم دینے کو راضی نہیں عدالتی فیصلے تک رقم ادا نہیں کرینگے ، 7کمپنیوں نے اپنی تجاویز بھی شیئر کر دیں

اسلام آباد (ایس ایم زمان )وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی کمیونیکیشن،پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اور ایل ڈی آئی کمپنیوں کے مابین 80 ارب روپے واجبات کا معاملہ حل نہ ہو سکا ،صرف دو کمپنیوں نے ایل ڈی آئی واجبات کی اصل رقم 8 ارب روپے دینے پر رضامندی ظاہر کی ، تین کمپنیوں نے عدالت کے فیصلے تک ایل ڈی آئی واجبات دینے سے انکار کردیا، کوئی بھی کمپنی 57 ارب روپے جرمانے کی رقم دینے کو راضی نہیں ،9ایل ڈی آئی کمپنیوں نے مجموعی طور پر پی ٹی اے کو 24 ارب روپے اصل رقم اور 57 ارب روپے فیس جمع نہ کرانے پر تاخیر کے جرمانے کی مد میں ادا کرنے ہیں، ایل ڈی آئی کی9کمپنیوں میں سے 7نے اپنی تجاویز پی ٹی اے کے ساتھ شیئر کی ہیں، جبکہ تین کمپنیوں نے عدالت کے فیصلے پر عمل کا موقف اپنایا ہے ۔ 

