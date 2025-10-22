پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کورم کی نذر، صرف 25ارکان موجود
ارباب عثمان نے کورم کی نشاندہی کی،گھنٹیاں بجنے کے باوجود مزید ارکان شریک نہ ہوسکے
پشاور (عامر جمیل)وزیرِ اعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کے احکامات پر صوبائی اسمبلی کا اجلاس وقتِ مقررہ پر شروع تو کیا گیا تاہم اراکین کی عدم دلچسپی کے باعث کورم کی نذر ہو گیا۔ 145 ارکان کے ایوان میں صرف 25 ارکان موجود تھے ، جب کہ دو منٹ تک گھنٹیاں بجنے کے باوجود مزید ارکان شریک نہ ہوسکے ۔اجلاس ڈھائی بجے سپیکر بابر سلیم سواتی کی زیرِ صدارت تلاوتِ کلامِ پاک اور قومی ترانہ سے شروع ہوا۔ پارلیمانی کارروائی سے قبل عوامی نیشنل پارٹی کے رکن ارباب عثمان نے اپنی نشست پر کھڑے ہوکر کہا کہ اجلاس کا وقت پر آغاز خوش آئند ہے ، لیکن ایوان میں کورم مکمل نہیں۔سپیکر کی ہدایت پر گنتی کرائی گئی تو صرف 25 ارکان موجود پائے گئے جو مطلوبہ کورم 38 سے کم تھے ۔ نتیجتاً سپیکر نے اجلاس جمعہ 24 اکتوبر کی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کردیا۔