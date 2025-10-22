صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا،محکمہ جنگلات میں 3ارب15کروڑ کی مالی بے ضابطگیاں

  • پاکستان
بلین ٹری سونامی میں اضافی ادائیگیاں ،کنہار واٹر شیڈ کے چوکیداروں کا ریکارڈ تک نہیں غیر قانونی کان کنی خزانے کو 84کروڑ 72لاکھ کا نقصان ، ایف ڈی سی کی آڈٹ رپورٹ

پشاور(عامر جمیل)محکمہ جنگلات خیبرپختونخوا میں درختوں کی غیر قانونی کٹائی اور دیگر امور میں 3 ارب15کروڑ روپے سے زائد کی بے ضابطگیاں سامنے آگئیں، بلین ٹری سونامی میں اضافی ادائیگیوں کی نشاندہی بھی ہوئی جبکہ چوکیداروں کا کوئی ریکارڈ نہیں، ایف ڈی سی نے آڈٹ رپورٹ جاری کر دی، رپورٹ کے مطابق دیر میں طویل عر صہ سے 11کروڑ 24 لاکھ کی لکڑی پڑی ہوئی ہے ، کئی سال گزر جانے کے باجود دیر اور کوہستان میں کاٹی گئی لکڑی سے متعلق کوئی اقدام نہیں اُٹھایا گیا، دیر میں کئی سال گزر جانے کے باوجود جرمانے کے 43 کروڑ روپے وصول نہیں کئے گئے ، اسی طرح بلین ٹری سونامی کے دوران کنہار واٹر شیڈ مانسہرہ میں 1 ارب 30کروڑ روپے کی اضافی ادائیگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے جبکہ کنہار واٹر شیڈ کی حفاظت کے لئے رکھے گئے چوکیداروں کا کوئی ڈیٹا مرتب نہیں کیا گیا، مختلف علاقوں کے جنگلات میں غیر قانونی کان کنی سے خزانے کو 84 کروڑ 72لاکھ روپے کا نقصان ہوا، بونیر میں بلین ٹری سونامی کے لئے 4 کروڑ 17لاکھ روپے کی اضافی ادائیگیاں کی گئی ہیں۔

