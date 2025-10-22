قائم مقام امیر جماعت اسلامی مقرر
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن بیرون ملک روانہ ہوگئے۔ لیاقت بلوچ کو جماعت اسلامی کا قائم مقام امیر مقرر کردیا گیا، جنہوں نے سادہ تقریب میں حلف اٹھا کر قائم مقام امیر جماعت اسلامی پاکستان کی ذمہ دار یاں سنبھال لی ہیں۔
