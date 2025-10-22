صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب: 38سب انسپکٹرز کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی

پنجاب: 38سب انسپکٹرز کی انسپکٹر کے عہدے پر ترقی

لاہور (کرائم رپورٹر) پنجاب پولیس میں افسروں کی پروموشن کا سلسلہ جاری، 38 سب انسپکٹرز کو انسپکٹر کے عہدے پر ترقی دیدی گئی، پروموشن کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا۔

ترقی پانے والوں میں لاہور کے 2، مظفرگڑھ کے 6، ڈی جی خان کے 5، جھنگ کے 4، فیصل آباد، ساہیوال اور راجن پور کے تین تین، ننکانہ صاحب، سرگودھا اور لیہ کے دو دو جبکہ گجرات، سیالکوٹ، اوکاڑہ، خوشاب، خانیوال اور وہاڑی کا ایک، ایک سب انسپکٹر شامل ہیں۔ ترقی پانے والے سب انسپکٹرز میں لاہور کے یاسر بشیر اور  سید محمد قمر، مظفرگڑھ کے عابد حسین، سلیم حسن، محمد اختر خان، محمد عمران، عبدالباسط اور سید ندیم عباس، ڈی جی خان کے رانا محمد طاہر، شمس اللہ، شفیق الرحمن، نوید یٰسین، محمد سمیع اللہ، جھنگ کے فرخ تحسین، نعیم علم الدین، فضل عباس، سبطین رضا، فیصل آباد کے رضوان شوکت، محمد طاہر انور، طالش عباس، ساہیوال کے زاہد ذوالفقار، محمد زید انجم، اکبر علی، راجن پور کے محمد اسحاق جان، ظفر خان، محمد صفدر، سرگودھا کے سید محمد اقرار عباس شیرازی، مظہر اقبال، لیہ کے ریاض حسین، غلام اصغر کاشف، ننکانہ صاحب کے محمد جاوید اقبال، انصر علی، گجرات کے سید بلال نعیم، سیالکوٹ کے بلال سلیم، اوکاڑہ کے رؤف اسماعیل، خانیوال کے سعید الرحمن، وہاڑی کے افتخار حسین ڈوگر اور خوشاب کے محمد عمران شامل ہیں۔

