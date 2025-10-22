صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

28 اکتوبر تک سستاآٹا نہ ملا تو تندور بند :نانبائیوں کی دھمکی

  • پاکستان
28 اکتوبر تک سستاآٹا نہ ملا تو تندور بند :نانبائیوں کی دھمکی

گیس ، بجلی کی قیمتیں کم کی جائیں،گیس لوڈشیڈنگ بندکی جائے :پریس کانفرنس

اسلام آباد(اپنے رپورٹرسے ) نانبائی ایسوسی ایشن راولپنڈی کے صدر شفیق قریشی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹے کی قیمت میں ہونے والا حالیہ اضافہ واپس لیا جائے ،گیس ، بجلی اور ایل پی جی کی قیمتیں کنٹرول کی جائیں، گیس کی لوڈشیڈنگ بند کی جائے ، نانبائیوں کا معاشی قتل بند کیا جائے ، مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی نہیں بیچ سکتے ، 28 اکتوبر تک سبسڈائز آٹا فراہم نہ کیا گیا تو اپنے تندور بند کرنے پر مجبور ہونگے جس سے ہزاروں خاندان بیروزگار ہو جائیں گے ، ان خیالات کا اظہار انہوں نے نانبائی ایسوسی ایشن راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری خورشید قریشی، تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشف چودھری و دیگر کے ہمراہ روٹی کی قیمتوں کے حوالے سے این پی سی میں منعقدہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا،شفیق قریشی کا مزید کہناتھا کہ آٹے کی قیمتوں میں دوگنا اضافہ ہو چکا ہے ، مگر روٹی کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا اور پنجاب حکومت تندور مالکان کو روٹی 14 روپے میں فروخت کرنے پر مجبور کر رہی ہے ،جبکہ آٹے کے ساتھ بجلی، گیس اور ایل پی جی کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے ، تندور مالکان اگر ایک روپیہ روٹی کی قیمت بڑھا دیں تو ان پر بھاری جرمانے اور گرفتاریاں ، دکانیں سیل کر دی جاتی ہیں،اس موقع پر تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشف چودھری نے کہا کہ حکمرانوں کی جانب سے روٹی کے نام پر سیاست کی جارہی ہے ، اس وقت ملک میں پانچ ہزار روپے میں بکنے والی آٹے کی بوری کی قیمت 10 ہزار روپے تک پہنچ چکی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

خاتون کی بوری بند لاش پھینکنے کی فوٹیجز منظر عام پر آگئیں

کامونکے :ٹرین تلے آکر بہن بھائی جاں بحق

گیس ری فل کرتے دھماکہ ‘3کمسن بھائی اور دکاندار زخمی

منشیات فروش سے آئس برآمد

کامونکے :چوری کی وارداتیں‘ شہری مال وزر سے محروم

گھر میں جعلی شہد بنانے کا مکروہ کاروبار ، یو نٹ بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak