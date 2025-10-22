الیکشن کمیشن میں بڑے پیمانے پر تقرر وتبادلے ، نوٹیفکیشن جاری
سعید احمد ریجنل الیکشن کمشنر فیصل آباد، عبدالصمد خان ڈی آئی خان تعینات محمد جمیل منڈی بہاؤالدین، محمد خلیل ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر گوجرانوالہ بن گئے
اسلام آباد (دنیا نیوز)الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے کر دئیے گئے ، نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔نوٹیفکیشن کے مطابق سعید احمد خان ریجنل الیکشن کمشنر فیصل آباد، عبدالصمد خان ڈی آئی خان، مظہر حسین ژوب جبکہ محمد قیوم ننکانہ صاحب، محمد جمیل منڈی بہاؤالدین، محمد خلیل کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر گوجرانوالہ تعینات کر دیا گیا ہے ۔اسی طرح وسیم کاشف لودھی کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نارووال، حامد نواز کوہاٹ، عمر خان ہنگو، آصف خٹک کو بنوں ،اصغر خان کوبٹگرام، شاہد علی مہمند، واجد علی خیبر، عبدالرؤف خان ٹانک، امین بشیر علی لاڑکانہ، عطاء اللہ بروہی کو سکھر تعینات کیا گیا ہے ۔دوسری جانب عبدالحلیم ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر چاغی، طفیل احمد پنجگور، شوکت علی آواران، احسان شاہ مستونگ، مٹھا خان کوہلو، صفی اللہ ڈیرہ بگٹی، اشفاق حسن خانیوال اور محمد رضوان کا بہاولپور تبادلہ کر دیا گیا ہے ۔علاوہ ازیں عبدالصمد خان کو ریجنل الیکشن کمشنر بنوں ، اشفاق احمد کو ڈسٹرک الیکشن کمیشن لیہ اور عمر خان کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کرم کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے ۔