الیکشن کمیشن میں بڑے پیمانے پر تقرر وتبادلے ، نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
سعید احمد ریجنل الیکشن کمشنر فیصل آباد، عبدالصمد خان ڈی آئی خان تعینات محمد جمیل منڈی بہاؤالدین، محمد خلیل ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر گوجرانوالہ بن گئے

اسلام آباد (دنیا نیوز)الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے کر دئیے گئے ، نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔نوٹیفکیشن کے مطابق سعید احمد خان ریجنل الیکشن کمشنر فیصل آباد، عبدالصمد خان ڈی آئی خان، مظہر حسین ژوب جبکہ محمد قیوم ننکانہ صاحب، محمد جمیل منڈی بہاؤالدین، محمد خلیل کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر گوجرانوالہ تعینات کر دیا گیا ہے ۔اسی طرح وسیم کاشف لودھی کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نارووال، حامد نواز کوہاٹ، عمر خان ہنگو، آصف خٹک کو بنوں ،اصغر خان کوبٹگرام، شاہد علی مہمند، واجد علی خیبر، عبدالرؤف خان ٹانک، امین بشیر علی لاڑکانہ، عطاء اللہ بروہی کو سکھر تعینات کیا گیا ہے ۔دوسری جانب عبدالحلیم ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر چاغی، طفیل احمد پنجگور، شوکت علی آواران، احسان شاہ مستونگ، مٹھا خان کوہلو، صفی اللہ ڈیرہ بگٹی، اشفاق حسن خانیوال اور محمد رضوان کا بہاولپور تبادلہ کر دیا گیا ہے ۔علاوہ ازیں عبدالصمد خان کو ریجنل الیکشن کمشنر بنوں ، اشفاق احمد کو ڈسٹرک الیکشن کمیشن لیہ اور عمر خان کو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کرم کا اضافی چارج دے دیا گیا ہے ۔ 

