سبی: سی ٹی ڈی کی کارروائی، 5 دہشتگرد ہلاک، اسلحہ و گولہ بارود برآمد

  • پاکستان
سبی: سی ٹی ڈی کی کارروائی، 5 دہشتگرد ہلاک، اسلحہ و گولہ بارود برآمد

خفیہ اطلاع پرکارروائی کیلئے سی ٹی ڈی اہلکار پہنچے تو فتنہ الہندوستان کے دہشتگردوں نے فائرنگ کردی

کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)بلوچستان کے ضلع سبی میں محکمہ انسداد دہشتگردی (سی ٹی ڈی )کی کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک ہوگئے ۔پولیس کے مطابق سی ٹی ڈی کے اہلکار خفیہ اطلاع پرکارروائی کیلئے پہنچے تو فتنہ الہندوستان کے دہشتگردوں نے فائرنگ کردی تاہم سی ٹی ڈی کی بھرپور جوابی کارروائی میں 5 دہشت گرد ہلاک ہوگئے ۔پولیس کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا،دہشت گردوں کی لاشیں ہسپتال منتقل کردی گئیں۔

