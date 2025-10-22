صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں 34 فیصد کمی

  • پاکستان
اسلام آباد(اے پی پی)براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں جاری مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران سالانہ بنیادوں پر 34 فیصد کی کمی ریکارڈ کی گئی ۔

اسٹیٹ بینک کے  مطابق مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں ملک میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کا حجم 569 ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا ۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کا حجم 865 ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ستمبر میں ملک میں 186 ملین ڈالر کی براہ راست بیرونی سرمایہ کاری ریکارڈ کی گئی جو گزشتہ سال ستمبر کے مقابلے میں 56 فیصد کم ہے ۔ 

