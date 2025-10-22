مختلف اضلاع میں ضمنی انتخابات فوج رینجرز کی نگرانی میں کرانے کا فیصلہ
اسلام آباد (دنیا نیوز) ملک کے مختلف اضلاع میں ضمنی انتخابات فوج، رینجرز اور ایف سی کی سکیورٹی میں کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔
الیکشن کمیشن ذرائع کے مطابق وزارتِ داخلہ اور وزارتِ دفاع کو خطوط ارسال کیے گئے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 185 ڈی جی خان، این اے 18 ہری پور، این اے ون چترال، پی پی 269 مظفرگڑھ، پی پی 115 اور پی پی 116 فیصل آباد میں 23 نومبر کو ضمنی انتخابات شیڈول ہیں۔الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ انتخابات پُرامن ماحول میں کرانے اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے فوج، رینجرز اور ایف سی کی معاونت درکار ہے ۔ سکیورٹی فورسز کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے طلب کی گئی ہے ۔ذرائع کے مطابق تعینات اہلکار پولنگ اسٹیشنز کے باہر رہیں گے ، جبکہ انتخابی سامان کی ترسیل اور منتقلی بھی فوج کی نگرانی میں کی جائے گی۔