اسلام آبادہائیکورٹ:نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے ملازمین کی تنخواہیں بحال کرنیکاحکم
اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائیکورٹ نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈویلپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین کی برطرفی کے خلاف کیس میں اتھارٹی حکام کو ملازمین کی تنخواہیں بحال کرنے کاحکم دیتے ہوئے۔۔۔
اتھارٹی کے پالیسی بورڈ کا ادارے کو ختم کرنے سے متعلق فیصلہ عدالت میں جمع کرانے کی ہدایت کردی۔ اویس ملک و دیگر کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس ارباب محمد طاہر نے استفسار کیاکہ ملازمین کو برطرف کرنا پالیسی فیصلہ تھا؟ ،وکیل نے کہا قائم مقام چیئرمین نے ملازمین کو سنے بغیر برطرف کیا ۔عدالت نے مذکورہ بالا ہدایات کے ساتھ سماعت ملتوی کردی۔