  • پاکستان
افغانوں کیخلاف کریک ڈائون تیز، رواں ماہ67ہزار601وطن واپس

پختونخوا میں افغان کیمپ ختم کیے جانے کے بعد ملک بدری کے عمل میں تیزی آئی مجموعی طور پر 14لاکھ 13ہزار 906افغان شہری پاکستان سے واپس بھیجے جا چکے

اسلام آباد (عادل تنولی )افغان سرحد پر حالیہ کشیدگی کے بعد غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کیخلاف کریک ڈائون میں تیزی آگئی ۔ وزارتِ داخلہ اور متعلقہ اداروں کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر کے دوران اب تک 67 ہزار 601 افغان شہریوں کو وطن واپس بھیجا جا چکا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق صرف 19 اکتوبر کو 2 ہزار 56 افغان باشندوں کو مختلف سرحدی راستوں سے افغانستان روانہ کیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ خیبرپختونخوا میں افغان کیمپس ختم کیے جانے کے بعد ملک بدری کے عمل میں نمایاں تیزی آئی ہے ۔ اب تک مجموعی طور پر 14 لاکھ 13 ہزار 906 افغان شہری پاکستان سے واپس بھیجے جا چکے ہیں، جن میں پی او آر کارڈ رکھنے والے 1 لاکھ 63 ہزار 253 افراد بھی شامل ہیں۔ اسی طرح افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی تعداد 80 ہزار تک پہنچ چکی ہے جنہیں ملک بدر کیا گیا۔ 

