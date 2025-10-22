صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا کابینہ نہیں توشمشان گھاٹ کی منظوری کیسے ؟ پشاور ہائیکورٹ

  • پاکستان
پختونخوا کابینہ نہیں توشمشان گھاٹ کی منظوری کیسے ؟ پشاور ہائیکورٹ

پشاور(دنیا نیوز)پشاور ہائیکورٹ میں شمشان گھاٹ سے متعلق کیس میں جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیئے کہ اب تو کابینہ بھی نہیں ہے تو کیسے منظوری ملے گی؟ جسٹس سید ارشد علی اورجسٹس وقار احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے شمشان گھاٹ سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔

وکیل درخواست گزار تیمور خان نے دلائل دیئے کہ خیشگی بالا میں شمشان گھاٹ کیلئے زمین کی نشاندہی کی گئی ہے ، وہ محکمہ ٹورازم کی ملکیت ہے ، شمشان گھاٹ تک میت لے جانے کیلئے بس کی بھی درخواست دی ہے ۔ جسٹس سید ارشد علی نے ریمارکس دیئے کہ اب تو کابینہ بھی نہیں ہے تو کیسے منظوری ملے گی؟ آپ خود بھی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں ،جس پر بابا گرپال سنگھ نے کہا جی میں اقلیت کی نشست پر اپوزیشن سے ممبر اسمبلی ہوں۔ بعدازاں عدالت نے صوبائی حکومت سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 3 دسمبر تک ملتوی کر دی۔

