انتہا پسندانہ رویوں کے خاتمے کیلئے مسجد کو مرکز بنائینگے :مقررین
ماضی میں مساجد و مدارس کاتحفظ کیا ، اب بھی کرینگے :طاہر اشرفی، فرید حقانی ودیگر قومی پیغام امن کمیٹی سے مذہبی رواداری کو فروغ ملیگا:اعلامیہ علماء ومشائخ کنونشن
لاہور (سیاسی نمائندہ)پاکستان علماء کونسل اور لجنۃ العلماء پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں ‘پیغام پاکستان علماء ومشائخ کنونشن’کے مشترکہ اعلامیہ میں مقررین نے کہا ہے کہ پاکستان سے سیاسی و مذہبی انتہا پسندانہ و متشددانہ رویوں کے خاتمے کیلئے مسجد کو مرکز بنائیں گے ۔ پیغام پاکستان کے عملی نفاذ کیلئے ہر سطح پر عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ۔ مساجد و مدارس کاتحفظ ماضی میں بھی کیا ہے ، اب بھی کریں گے ۔ ملک بھر میں علماء و مشائخ کنونشنز اور کانفرنسیں عوامی سطح پرمنعقد کی جائیں گی۔ قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کا درست سمت قدم ہے ۔ قومی پیغام امن کمیٹی سے مذہبی رواداری کو فروغ ملے گااور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو گا۔
کنونشن کی صدارت چیئرمین پاکستان علماء کونسل و کوارڈینیٹر قومی پیغام امن کمیٹی حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کی۔ کنونشن میں مولانا فرید احمد حقانی، مولانا حافظ نعمان حامد جالندھری، مفتی سید عاشق حسین رضوی ، علامہ عبدالوہاب روپڑی، مولانا شکیل الرحمٰن ناصر ،علامہ محمد حسین گولڑوی ،حافظ عبد الوحید روپڑی، مولانا حافظ حسین احمد، مولانا محمد اکرم عثمانی، مولانا محمد اسلم صدیقی ،مولانا پیر عبدالرب امجد ،پروفیسر حافظ لیاقت علی، مفتی فلک شیر ، مولانا محمد یاسین عابد، مولانا محمد طیب عثمانی، مولانا عبدالنعیم نعمانی، قاری عبد الستار ابراہیمی، مولانا قاری محمد اعجازجہلمی ،علامہ محمد یونس حسن، مولانا قاری محمد افتخار نقشبندی ،مولانا قاری محمد اسحاق نقشبندی ،مولانا محمد اسلم ندیم نقشبندی ،پیر محمد زبیر جمیل قادری ،مولانا عبدالستار نیازی ،پروفیسر محمود غزنوی ،مولانا ڈاکٹر حافظ کاشف بلال ،مولانا قاری محمد یسٰین ،مولانا قاری مبشر رحیمی ،مولانا محمد اسلم ندیم نقشبندی و دیگر شریک تھے ۔