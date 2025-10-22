صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انتہا پسندانہ رویوں کے خاتمے کیلئے مسجد کو مرکز بنائینگے :مقررین

  • پاکستان
انتہا پسندانہ رویوں کے خاتمے کیلئے مسجد کو مرکز بنائینگے :مقررین

ماضی میں مساجد و مدارس کاتحفظ کیا ، اب بھی کرینگے :طاہر اشرفی، فرید حقانی ودیگر قومی پیغام امن کمیٹی سے مذہبی رواداری کو فروغ ملیگا:اعلامیہ علماء ومشائخ کنونشن

لاہور (سیاسی نمائندہ)پاکستان علماء کونسل اور لجنۃ العلماء پاکستان کے زیر اہتمام لاہور میں ‘پیغام پاکستان علماء ومشائخ کنونشن’کے مشترکہ اعلامیہ میں مقررین نے کہا ہے کہ پاکستان سے سیاسی و مذہبی انتہا پسندانہ و متشددانہ رویوں کے خاتمے کیلئے مسجد کو مرکز بنائیں گے ۔ پیغام پاکستان کے عملی نفاذ کیلئے ہر سطح پر عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے ۔ مساجد و مدارس کاتحفظ ماضی میں بھی کیا ہے ، اب بھی کریں گے ۔ ملک بھر میں علماء و مشائخ کنونشنز اور کانفرنسیں عوامی سطح پرمنعقد کی جائیں گی۔ قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کا درست سمت قدم ہے ۔ قومی پیغام امن کمیٹی سے مذہبی رواداری کو فروغ ملے گااور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو گا۔

کنونشن کی صدارت چیئرمین پاکستان علماء کونسل و کوارڈینیٹر قومی پیغام امن کمیٹی حافظ محمد طاہر محمود اشرفی نے کی۔ کنونشن میں مولانا فرید احمد حقانی، مولانا حافظ نعمان حامد جالندھری، مفتی سید عاشق حسین رضوی ، علامہ عبدالوہاب روپڑی، مولانا شکیل الرحمٰن ناصر ،علامہ محمد حسین گولڑوی ،حافظ عبد الوحید روپڑی، مولانا حافظ حسین احمد، مولانا محمد اکرم عثمانی، مولانا محمد اسلم صدیقی ،مولانا پیر عبدالرب امجد ،پروفیسر حافظ لیاقت علی، مفتی فلک شیر ، مولانا محمد یاسین عابد، مولانا محمد طیب عثمانی، مولانا عبدالنعیم نعمانی، قاری عبد الستار ابراہیمی، مولانا قاری محمد اعجازجہلمی ،علامہ محمد یونس حسن، مولانا قاری محمد افتخار نقشبندی ،مولانا قاری محمد اسحاق نقشبندی ،مولانا محمد اسلم ندیم نقشبندی ،پیر محمد زبیر جمیل قادری ،مولانا عبدالستار نیازی ،پروفیسر محمود غزنوی ،مولانا ڈاکٹر حافظ کاشف بلال ،مولانا قاری محمد یسٰین ،مولانا قاری مبشر رحیمی ،مولانا محمد اسلم ندیم نقشبندی و دیگر شریک تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیزی برقرار، انڈیکس1103پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالرکی قدر میں کمی ،تولہ سونا 4لاکھ 44ہزار 900روپے پر مستحکم

پی ٹی سی ایل گروپ اور سیکوئنس کے درمیان شراکت داری قائم

برابری پر بینکاری پالیسی، خواتین کی مالی شمولیت میں اضافہ

او آئی سی سی ممبر ان نے 2.7ٹریلین روپے ٹیکس ادا کیے

لسٹڈ کمپنیوں کیلئے مالیاتی اکاؤنٹس پر کارپوریٹ بریفنگ لازم

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak