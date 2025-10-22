صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
وفاقی محتسب کی ٹیم کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ، مسافروں کی شکایات کا فوری ازالہ

اسلام آباد(اے پی پی)وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کی موصول ہونے والی شکایات کا نوٹس لیا اور ایڈوائزر ہارون سکندر پاشا کی سربراہی میں معائنہ ٹیم نے ایئرپورٹ کے تمام اہم حصوں کا تفصیلی دورہ کیا۔

اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کی موصول ہونے والی شکایات کا نوٹس لیا اور ایڈوائزر ہارون سکندر پاشا کی سربراہی میں معائنہ ٹیم نے ایئرپورٹ کے تمام اہم حصوں کا تفصیلی دورہ کیا۔ ٹیم نے مسافروں سے ملاقاتیں کرکے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو موقع پر شکایات کے ازالے کے احکامات جاری کیے ۔

