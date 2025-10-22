وفاقی محتسب کی ٹیم کا اسلام آباد ایئرپورٹ کا دورہ، مسافروں کی شکایات کا فوری ازالہ
اسلام آباد(اے پی پی)وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر مسافروں کی موصول ہونے والی شکایات کا نوٹس لیا اور ایڈوائزر ہارون سکندر پاشا کی سربراہی میں معائنہ ٹیم نے ایئرپورٹ کے تمام اہم حصوں کا تفصیلی دورہ کیا۔
