21 اکتوبر پاکستان کی جمہوری و عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن، تحریک انصاف
اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)تحریک انصاف نے کہا ہے کہ 21 اکتوبر 2024 جس دن 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی اس کو تحریک انصاف پاکستان کی جمہوری و عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتی ہے۔
یہ وہ دن تھا جب عوام کے مینڈیٹ کو پامال کرنے ، آئین کو مسخ کرنے اور عمران خان سے عوام کی امانت چھیننے کی سازش کو آئینی لبادہ پہنانے کی کوشش کی گئی۔مرکزی شعبہ اطلاعات تحریک انصاف کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ ترمیم دراصل اُس غیرآئینی و غیرجمہوری منصوبے کی بنیاد تھی جس کا مقصد 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں پاکستان کی عوام کی جانب سے عمران خان اور تحریک انصاف کو دئیے گئے تاریخی مینڈیٹ کو دبانا اور چرانا تھا۔ تحریک انصاف پرزور انداز میں مطالبہ کرتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کو سپریم کورٹ کے فل بنچ کے سامنے سنا جائے۔