صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

21 اکتوبر پاکستان کی جمہوری و عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن، تحریک انصاف

  • پاکستان
21 اکتوبر پاکستان کی جمہوری و عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن، تحریک انصاف

اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر)تحریک انصاف نے کہا ہے کہ 21 اکتوبر 2024 جس دن 26ویں آئینی ترمیم منظور کی گئی اس کو تحریک انصاف پاکستان کی جمہوری و عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دن قرار دیتی ہے۔

یہ وہ دن تھا جب عوام کے مینڈیٹ کو پامال کرنے ، آئین کو مسخ کرنے اور عمران خان سے عوام کی امانت چھیننے کی سازش کو آئینی لبادہ پہنانے کی کوشش کی گئی۔مرکزی شعبہ اطلاعات تحریک انصاف کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ ترمیم دراصل اُس غیرآئینی و غیرجمہوری منصوبے کی بنیاد تھی جس کا مقصد 8 فروری 2024 کے عام انتخابات میں پاکستان کی عوام کی جانب سے عمران خان اور تحریک انصاف کو دئیے گئے تاریخی مینڈیٹ کو دبانا اور چرانا تھا۔ تحریک انصاف پرزور انداز میں مطالبہ کرتی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس کو سپریم کورٹ کے فل بنچ کے سامنے سنا جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

خاتون کی بوری بند لاش پھینکنے کی فوٹیجز منظر عام پر آگئیں

کامونکے :ٹرین تلے آکر بہن بھائی جاں بحق

گیس ری فل کرتے دھماکہ ‘3کمسن بھائی اور دکاندار زخمی

منشیات فروش سے آئس برآمد

کامونکے :چوری کی وارداتیں‘ شہری مال وزر سے محروم

گھر میں جعلی شہد بنانے کا مکروہ کاروبار ، یو نٹ بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak