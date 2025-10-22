اسلام آباد ہائیکورٹ، علیمہ خان کیخلاف انکوائری کی تفصیل طلب
زلفی بخاری کی بہن کی درخواست پر نیلامی روکنے کا حکم، عمر ایوب و شبلی عدالت طلب
اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد (نامہ نگار، کورٹ رپورٹر، سٹی رپورٹر)اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کے خلاف ایف آئی اے کی انکوائری سے متعلق تفصیلی رپورٹ آئندہ ہفتے طلب کرلی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ رپورٹ کہاں ہے ؟ جس پر ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ انکوائری ابھی جاری ہے ۔ عدالت نے ایف آئی اے کو تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت دیتے ہوئے سماعت اگلے ہفتے تک ملتوی کردی۔دوسری جانب، اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس پر مشتمل ڈویژن بینچ نے زلفی بخاری کی جائیداد نیلامی کے خلاف ان کی بہن سکینہ بخاری کی درخواست پر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے نیلامی کا عمل روکنے کا حکم دے دیا اور مکمل ریکارڈ بھی طلب کرلیا۔
کیس کی سماعت نومبر کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کردی گئی۔ادھر انسداد دہشتگردی عدالت اسلام آباد کے جج طاہر عباس سپرا نے انتخابی دھاندلی کے خلاف احتجاجی کیس میں طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر علی بخاری، عامر مغل اور دیگر کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 23 اکتوبر تک ملتوی کردی۔اسی طرح ایڈیشنل سیشن جج محمد افضل مجوکہ نے پی ٹی آئی کارکنوں کو پاپو ایکٹ سمیت دیگر دفعات کے تحت سنائی گئی سزاؤں کے خلاف اپیلوں میں پولیس سے ریکارڈ طلب کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔انسداد دہشتگردی عدالت فیصل آباد نے توہینِ عدالت کیس میں پی ٹی آئی رہنماعمر ایوب اور شبلی فراز کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائیکورٹ میں جسٹس فاروق حیدر کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے حسان نیازی کی ملٹری کسٹڈی اور کورٹ مارشل کے خلاف درخواست پر سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی کردی۔
مزید برآں، جسٹس شہباز رضوی نے سابق ایم این اے بریگیڈیئر (ر) جاوید اکرم کی ملٹری کورٹ سے سزا کے خلاف درخواست غیرمعینہ مدت تک ملتوی کردی۔ انسداد دہشتگردی عدالت لاہور کے جج ارشد جاوید نے گلبرگ میں پولیس گاڑیاں اور (ن) لیگ دفتر جلانے کے مقدمات کے جیل ٹرائل کی سماعت آج تک ملتوی کی۔عدالت میں ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چوہدری سمیت دیگر رہنماؤں کی جیل میں حاضری مکمل کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ جرح اور حتمی بحث مکمل ہونے کے بعد فیصلہ سنایا جائے گا۔ایڈیشنل سیشن جج ساجدہ احمد چودھری نے صوبائی وزیر کی جعلی ویڈیو اپ لوڈ کرنے کے کیس میں سوشل میڈیا ایکٹوسٹ فلک جاوید کی ضمانت کی درخواست پر سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔