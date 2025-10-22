سپریم کورٹ:عوام کی آسانی کیلئے نیا پبلک پورٹل لانچ
مقدمات کی تفصیلات، نام، کیس نمبر یا درخواست کی نوعیت کے مطابق تلاش ممکن اوورسیز پورٹل بھی شامل،بدعنوانی کی اطلاع دینے کیلئے علیحدہ نظام بھی قائم
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے عوام کی آسانی کیلئے نیا پبلک فسیلیٹیشن پورٹل لانچ کر دیا ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کی خصوصی ہدایت پر تیار کیا گیا ہے ۔یہ پورٹل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پبلک پورٹل کے نام سے دستیاب ہے ،مقصد عوام کو عدالتی معلومات اور سہولیات تک فوری اور آسان رسائی فراہم کرنا ہے ۔اس پورٹل کے ذریعے شہری اب مقدمات کی تفصیلات، نام، کیس نمبر یا درخواست کی نوعیت کے مطابق تلاش کر سکتے ہیں،اسی طرح 1818 ہیلپ لائن کے ذریعے سپریم کورٹ سے براہِ راست رہنمائی اور تکنیکی مدد حاصل کی جا سکتی ہے ۔پورٹل میں موجود ایپلی کیشن سٹیٹس سیکشن کے ذریعے جلد سماعت، التوا یا ویڈیو لنک درخواستوں کی پیش رفت کو آن لائن مانیٹر کیا جا سکتا ہے ،جس سے شفافیت میں اضافہ اور غیر ضروری تاخیر میں کمی آئے گی، عوامی شکایات اور تجاویز کیلئے فیڈبیک پورٹل اور بیرون ملک پاکستانیوں کیلئے اوورسیز لٹیگنٹس پورٹل بھی شامل کئے گئے ہیں جبکہ بدعنوانی کی اطلاع دینے کے لئے علیحدہ نظام بھی قائم کیا گیا ہے ۔سپریم کورٹ کے مطابق یہ اقدام انصاف کی فراہمی کو عوام کے قریب لانے کی سمت ایک بڑا قدم ہے ، جس سے شہری کسی بھی جگہ سے عدالتی نظام تک باآسانی رسائی حاصل کر سکیں گے ۔