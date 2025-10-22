صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپریم کورٹ:عوام کی آسانی کیلئے نیا پبلک پورٹل لانچ

  • پاکستان
سپریم کورٹ:عوام کی آسانی کیلئے نیا پبلک پورٹل لانچ

مقدمات کی تفصیلات، نام، کیس نمبر یا درخواست کی نوعیت کے مطابق تلاش ممکن اوورسیز پورٹل بھی شامل،بدعنوانی کی اطلاع دینے کیلئے علیحدہ نظام بھی قائم

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے عوام کی آسانی کیلئے نیا پبلک فسیلیٹیشن پورٹل لانچ کر دیا ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان کی خصوصی ہدایت پر تیار کیا گیا ہے ۔یہ پورٹل سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پبلک پورٹل کے نام سے دستیاب ہے ،مقصد عوام کو عدالتی  معلومات اور سہولیات تک فوری اور آسان رسائی فراہم کرنا ہے ۔اس پورٹل کے ذریعے شہری اب مقدمات کی تفصیلات، نام، کیس نمبر یا درخواست کی نوعیت کے مطابق تلاش کر سکتے ہیں،اسی طرح 1818 ہیلپ لائن کے ذریعے سپریم کورٹ سے براہِ راست رہنمائی اور تکنیکی مدد حاصل کی جا سکتی ہے ۔پورٹل میں موجود ایپلی کیشن سٹیٹس سیکشن کے ذریعے جلد سماعت، التوا یا ویڈیو لنک درخواستوں کی پیش رفت کو آن لائن مانیٹر کیا جا سکتا ہے ،جس سے شفافیت میں اضافہ اور غیر ضروری تاخیر میں کمی آئے گی، عوامی شکایات اور تجاویز کیلئے فیڈبیک پورٹل اور بیرون ملک پاکستانیوں کیلئے اوورسیز لٹیگنٹس پورٹل بھی شامل کئے گئے ہیں جبکہ بدعنوانی کی اطلاع دینے کے لئے علیحدہ نظام بھی قائم کیا گیا ہے ۔سپریم کورٹ کے مطابق یہ اقدام انصاف کی فراہمی کو عوام کے قریب لانے کی سمت ایک بڑا قدم ہے ، جس سے شہری کسی بھی جگہ سے عدالتی نظام تک باآسانی رسائی حاصل کر سکیں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نوال سعید نے مثالی شوہر کی خصوصیات بتا دیں

تھراپی کے بعد اداکاری چھوڑنے کا فیصلہ کیا:کومل عزیز

خواتین پر سب سے زیادہ تشدد گھر میں ہوتا ہے :ثانیہ سعید

بلوچستان سے متعلق بیان پر پاکستانی سلمان خان پر برہم

فواد خان کی ’پاکستان آئیڈل 2‘ میں شمولیت پر حمیرا ارشد سخت برہم

اپنے بچوں کو آر ایس ایس، بی جے پی سے بچائیں:پرکاش

آج کے کالمز

ایاز امیر
افغانستان جو ہم نے دیکھا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ دس کروڑ لوگ باہر بھیج دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ہندوستان‘ برطانوی سامراج اور مزاحمت: ٹیپو سلطان …(2)
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جمہوریت کا کوئی متبادل نہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
پتنگ نہیں جانیں اُڑ جاتی ہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کا راستہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak