  • پاکستان
اعلیٰ عدلیہ میں اقلیتوں سے ججز تعینات نہ کرنے کیخلاف درخواست مسترد

لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ عالیہ نیلم نے اعلیٰ عدلیہ میں اقلیتوں سے ججز تعینات نہ کرنے کیخلاف درخواست ناقابلِ سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔

عدالت نے قرار دیا کہ یہ معاملہ عدلیہ کی آئینی حدود اور ججوں کی تقرری کے مخصوص طریقۂ کار سے متعلق ہے ، جس میں عدالت براہِ راست مداخلت نہیں کر سکتی، درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا کہ حکومت نے 2009 میں اقلیتوں کیلئے سرکاری محکموں میں پانچ فیصد کوٹہ مختص کیا تھا، تاہم اس پالیسی کے باوجود اعلیٰ عدالتوں میں اقلیتی برادری سے کسی جج کی تعیناتی نہیں کی گئی،آ ئین پاکستان کے آرٹیکل 27 اور آرٹیکل 36 پر تاحال عملدرآمد نہیں ہو رہا، استدعا ہے کہ عدالت حکومت کو اقلیتوں کیلئے علیحدہ میرٹ مقرر کرنے اور اُن میں سے ججز تعینات کرنے کا حکم دے ۔

