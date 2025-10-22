صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلگت بلتستان حکومت کے مالی و انتظامی اختیارات منجمد

  • پاکستان
گلگت بلتستان حکومت کے مالی و انتظامی اختیارات منجمد

تمام محکموں میں نئی بھرتی، تبادلے اور تقرریوں پر بھی پابندی عائدکی دی گئی نوٹیفکیشن آئندہ عام انتخابات کے مکمل ہونے تک مؤثر رہے گا:الیکشن کمیشن

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک)الیکشن کمیشن آف گلگت بلتستان نے عام انتخابات سے قبل سیاسی جوڑ توڑ کی روک تھام اور شفاف انتخابی عمل یقینی بنانے کے لیے حکومت کے مالی و انتظامی اختیارات منجمد کر دیے ۔نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ گلگت بلتستان اسمبلی کی مدت 24 نومبر کو مکمل ہو رہی ہے ، اور الیکشن کمیشن کا آئینی فرض ہے کہ وہ انتخابات کو دیانتداری، غیرجانبداری اور قانون کے مطابق منعقد کرے ۔ عوامی سطح پر مختلف محکموں میں تبادلوں، ترقیوں اور نئی بھرتیوں کے حوالے سے بڑھتی تشویش کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔

الیکشن کمیشن کے مطابق، انتخابی مدت کے دوران ایسی تعیناتیاں یا ترقیات سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش قرار دی جا سکتی ہیں، جو انتخابی عمل کی شفافیت پر عوامی اعتماد کو متاثر کر سکتی ہیں۔ کمیشن نے مزید مشاہدہ کیا کہ ترقیاتی فنڈز کو بعض سیاسی نوعیت کی اسکیموں میں منتقل کیا جا رہا ہے ، جو امیدواروں کے درمیان مساوی مواقع کے اصول کی خلاف ورزی ہے ۔چیف الیکشن کمشنر نے حکم دیا کہ تمام سرکاری محکموں، اداروں اور تنظیموں میں نئی بھرتی یا تقرری پر فوری پابندی عائد کی جاتی ہے ، جب کہ سرکاری افسران کے تبادلوں یا ترقیوں کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔نوٹیفکیشن کے مطابق یہ حکم فوری طور پر نافذالعمل ہے اور عام و بلدیاتی انتخابات کے مکمل ہونے تک مؤثر رہے گا۔

