وزیراعظم نے سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کرانے کی ہدایت کر دی:وزیر مملکت

  • پاکستان
وزیراعظم نے سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کرانے کی ہدایت کر دی:وزیر مملکت

اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )وزیراعظم شہباز شریف نے وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی سربراہ تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کے انتظامات کیلئے پنجاب حکومت کو ہدایت کر دی ہے۔

ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے ثقافت، سیاحت و ورثہ حذیفہ رحمٰن نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے صوبائی حکومت کو کہا ہے وہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات کروائیں۔انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ ملاقات ہو جائے گی، وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو کہا ہے اس ملاقات کے انتظامات کروائے جائیں تاکہ صوبے میں کابینہ کی تشکیل ممکن ہو سکے ۔وزیر مملکت نے کہا میری معلومات کے مطابق صوبائی حکومت اس حوالے سے میکنزم تیار کر رہی ہے جس کے بعد جلد ملاقات کا امکان ہے ۔

