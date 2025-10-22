سعد رضوی بینکوں سے سود کی مد میں کروڑوں روپے لے رہے تھے :طلال
اسلام آباد(دنیا نیوز)وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ سعد رضوی کی تجوری سے 69اعلیٰ برانڈ کی گھڑیاں ملی ہیں، 100اکاؤنٹ ان کی قیادت کے زیرِ استعمال تھے، بینکوں سے سود کی مد میں کروڑوں روپے لے رہے تھے۔
میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ آئینی طور پر خیبر پختونخوا میں گورنر راج کی اجازت تو ہے مگرایسا قدم نہیں اٹھائیں گے ۔ طلال چودھری نے کہا وفاقی حکومت نے خلوص دِل کے ساتھ بلٹ پروف گاڑیاں دیں، اِس معاملے کو سیاست کی نذر کر دیا گیا، اِن فیصلوں کی ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے ۔اُنہوں نے کہا سہیل بزدارکوسوچ سمجھ کرلگایا گیا ہے ، ایسے کم عقل اوربچگانہ سوچ والے کو وزیراعلیٰ بنایا گیا،اگربلٹ پروف پسند نہیں آئیں تووزیراعلیٰ پولیس کواپنی بلٹ پروف گاڑی دیدیں۔