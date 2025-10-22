صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مریم اورنگزیب نے یو ای ٹی انجینئرز کی تیار کردہ اینٹی سموگ گن کا افتتاح کردیا

لاہور (خبر نگار) سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور کے انجینئرز کی تیار کردہ اینٹی سموگ گن کا افتتاح کردیا۔

ترجمان کے مطابق افتتاحی تقریب جی اوآر میں منعقد ہوئی۔مریم اورنگزیب نے اینٹی سموگ گن کو یوای ٹی کی ایک اور شاندار کامیابی قراردیتے ہوئے وائس چانسلر اور انکی ٹیم کو شاباش دی ۔ مریم اورنگزیب کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پنجاب حکومت اس گن سے مستفید ہوگی، سموگ کا مسئلہ پنجاب حکومت کی ترجیحات میں سرفہرست رہا ہے ۔ وائس چانسلر یوای ٹی پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیرنے اینٹی سموگ گن کے متعلق مختصر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ اس کی رینج 40 میٹر ہے ۔ یہ گن موثر طریقے سے دھول اور فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لئے استعمال کی جائیگی۔ صوبائی وزیر ہائیرایجوکیشن راناسکندر حیات خاں، صوبائی وزیر اطلاعات عظمی ٰبخاری، چیئرمین پی ایچ ای سی ڈاکٹر رانا اقراراحمد ، سیکرٹری ایچ ای ڈی غلام فرید، وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ڈاکٹر عمر چودھری ، ڈین مکینیکل ڈاکٹر توصیف ایزد، سی سی نیوکیمپس ڈاکٹر شاہد عمران، ڈین الیکٹریکل ڈاکٹر محمد شعیب، رجسٹرار محمد آصف، پی آراو ڈاکٹر تنویرقاسم ، معین سلطان اور ان کی ٹیم بھی موجود تھی۔

